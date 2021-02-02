全球最大白銀ETF加倉　兩個交易日增持逾1600噸

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-02 11:38

iShares Silver Trust（SLV）是全球最大白銀的ETF，該指數基金持倉較上日增加579.36噸，目前持倉量為19,301.69噸。

據內媒《新浪財經》今日（2日）報道，SLV大幅增持白銀的背後是由於美國正上演一場激烈的散戶挾空倉大戰，散戶的目標從遊戲驛站（US：GME）轉移到白銀。

作為全球最大的白銀ETF，SLV持倉常年保持在1萬噸以上，每日持倉變化能達到100噸以上，流動性很強，對全球白銀價格有強大的影響力。不過，即使拉升時間線來看，單日增加500多噸甚至1,000多噸的持倉量，這增幅的確讓人驚歎，畢竟在去年的貴金屬牛市最大單日增量不過是478噸，美國散戶的力量不可小覷，投資者可繼續留意白銀ETF持倉的變化，來研判這場世紀挾空倉大戰的進程。

值得注意的是，芝商所集團（CME Group）隔夜宣布，將白銀期貨交易的保證金提高18%。白銀期貨周一（2月11日）收盤飆逾9%，創八年新高。這一舉措有望將資金實力不足的散戶淘汰出期貨市場。

芝商所在一份聲明中表示，將白銀期貨交易的保證金從每份合約1.4萬美元上調至1.65萬美元，自2月2日起生效。這一決定是基於「對市場波動的正常評估，以確保足夠的抵押品覆蓋」。