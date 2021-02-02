中企投資美國再遇障礙　美審查涉中資初創投資交易

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-02 11:05

《環球時報》2月2日報道，專注於研究中國問題的美國諮詢公司Horizon Advisory發佈的數據顯示，2020年中國對美國公司的風投交易數量增加到約308筆，是2016年以來的最高水平。不過，風投交易的總投資金額有所縮水。該公司聯合創始人內森·皮卡西克（Nathan Pikasik）稱，這表明大多數交易都是規模較小的投資，並沒有讓中國投資者獲得美國初創企業的控制權。

不過，需要關注的是，美國外國投資委員會（CFIUS）近年來已成為中國企業投資美國的「攔路虎」。

據美國《華爾街日報》1月31日報道，隸屬於CFIUS的一個新部門正在仔細審查中資過去數月乃至數年對美國初創科技企業的投資狀況，並有可能宣布大量處罰措施。

《華爾街日報》稱，根據美國現任和前任政府官員以及國家安全律師透露的消息，CFIUS在過去兩年內建立了一個由20多人組成的新執法部門，負責甄別涉及敏感技術並可能對國家安全構成威脅的舊投資交易。據悉，該部門將目光投向資金可追溯至中國的風險資本投資交易，包括小額交易。

《華爾街日報》分析稱，「CFIUS負責審查外國對美國公司的投資和房地產是否存在潛在的國家安全風險，在美國總統拜登（Joe Biden）遏制中國科技雄心的戰略中，CFIUS勢必會成為關鍵力量。」

據知情人士透露，上述執法部門已經向數十家公司發函、打電話要求提供與外國投資者交易的信息。報道稱，一些針對有關交易的初步調查已經進行了幾個月，預計大量處罰決定將在2021年晚些時候出爐，可能是罰款，也可能是改變公司治理模式，甚至是要求撤資。據美國前政府官員和工作人員透露，該執法部門還與聯邦調查局（FBI）密切合作，追蹤那些被情報官員認為可能對美國國家安全構成威脅的技術投資。