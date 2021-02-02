阿里巴巴業績｜第三財季經調整純利升27%　雲業務EBITA首轉正

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-02 20:37

阿里巴巴﹙9988﹚公布2021財年第三財季財報，截至去年12月底季度，歸屬於普通股股東的淨利潤為794.27億元﹙人民幣‧下同﹚，按年升52%；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤則為592.07億元，按年增長27%。攤薄每股收益為3.61元。

期內，集團收入2,210.84億元人民幣，按年增長37%，主要由中國零售商業業務的穩健收入增長及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。

至於經營利潤，則為490.02億元，按年增加24%；而經調整 EBITDA按年增長22%至683.80 億元；經調整EBITA按年增長21%至612.53億元。

中國零售市場移動月活躍用戶數達到9.02億；年度活躍消費者達到7.79億，單季淨增2,200萬。

雲計算業務收入飆50%

值得一提，在 12 月份季度，雲計算業務收入表年增長50%至161.15億元，主要由互聯網、零售行業和公共部門客戶收入的強勁增長所推動。本季度內，由於實現規模經濟效益，阿里雲首次實現了經調整EBITA轉正。

阿里又表示，科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在製定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。