平安好醫生收入增長35.5%　在線醫療收入增逾8成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-02 19:35

平安好醫生（1833）公布全年業績，股東應佔虧損擴大27%至9.49億元（人民幣．下同）。調整後的淨虧損（不含匯兌損益和期權費用）為5.16億元，減少25.8%。

截至去年12月31日止，註冊用戶數3.728億人，較2019年底增加5,760萬人。MAU按年增長8.5%至7,260萬人。MPU按年增長34.1%至400萬人。平均付費用戶轉化率4.9%，上升0.9個百分點。

全年，收入增長35.5%至68.66億元，當中在線醫療收入增長82.4%至15.66億元，主要來自於會員服務類產品，及伴隨在線問診服務產生的電子處方購藥等業務的顯著增長。消費型醫療按年增長24.3%至13.83億元，健康商城增長28%至37.14億元，健康管理和互動增長5.7%至2.04億元。

毛利方面，整體毛利升59.2%至18.644億元，毛利率升4.1個百分點至27.2。其中，在線醫療毛利增長132%至8.79億元，毛利率增12個百分點至56.2%。消費型醫療毛利增長43.4%至5.74億元，毛利率增5.5個百分點至41.5%。健康商城毛利增長8.8%至2.55億元，毛利率減1.2個百分點至6.9%。健康管理和互動毛利下降0.9%至1.55億元，毛利率跌0.5個百分點至76.5%。

平安好醫生董事會主席兼CEO方蔚豪在發佈會上表示，受惠於國家推行「健康中國2030年」策略並支持行業發展，令去年互聯網醫療滲透率按年升2個百分點至5%，滲及5億人次。他續指，受到疫情影響，大眾普遍接受在網上問診，相信市場上仍有很大的擴展空間，冀2025年互聯網醫療滲透率或提升至16%，參與人次達18億。