基石科技：冀旗下電動車充電設施3年內覆蓋全港10%屋苑

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-02 19:21

香港電動車設施供不應求，電動車充電供應商基石科技（8391）創辦人及執行董事劉偉恩表示，香港約有4,000個屋苑設有停車場，但只有不足60個屋苑的停車場設有充電設施，冀公司旗下充電設施Cornerstone Charging在3年內覆蓋全港10%屋苑，並做到收支平衡。

他說，本港屋苑安裝充電設施有兩大挑戰，一是公平原則，由於電動車充電站需要使用公家電，並非每個車主受惠；二是過去數年市場上電動車選擇不多，但近年不同車廠積極推出電動車，車主願意轉用電動車，情況已大大改善。

為解決非電動車車主不願花錢興建充電設施，劉偉恩指公司自營Cornerstone Charging，即由公司負責安裝、管理停車場充電設施及電動車充電器，「車主想用先交月費，唔需要用嘅車主係一蚊都唔使比」。他指，為一個停車場興建500個車位的充電設施，大概需要300萬元成本。車主方面，只需付月費880元，每月可使用300度電，足夠行駛大約2,000公里，稱是市場最便宜選擇之一。

對於公司財政能否支持這種重資產的經營模式，他指公司前期投入較大，會借助上市平台吸引投資，以增加資源在研發及部署上，冀3年內可收支平衡。

基石科技旗下三大技術包括Cornerstone Charging（電動車充電裝置）、Cornerstone Energy（都市綠色能源系統）和Cornerstone IT（資訊科技系統）。