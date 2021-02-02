阿里巴巴業績｜張勇︰螞蟻集團事件及反壟斷調查　帶來巨大挑戰

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-02 21:24

阿里巴巴﹙9988﹚公佈截至2020年12月31日止季度業績，該集團董事會主席兼首席執行官張勇在業績電話會議發言指，儘管螞蟻集團事件和針對阿里巴巴集團的反壟斷調查，給阿里巴巴的發展帶來巨大的挑戰，但這也是冷靜地反思和提升自己的重要機會。

在過去的一個季度裡面，阿里巴巴集團先後經歷了螞蟻集團由於金融科技監管環境的變化延緩上市，以及接受中國監管當局的反壟斷立案調查。張勇表示，面對反壟斷調查，集團的態度是坦誠面對，積極配合。作為連接著數億消費者和數百萬商家，承載著數萬億人民幣年度交易規模的中國零售市場，集團深刻理解平台重要的社會公共屬性，將一如既往地努力，確保所做所為不僅要符合中國法律法規的要求，同時要為消費者權益的保護、社會零售商業的數字化發展、產業的升級貢獻集團的力量，承擔所應盡的社會責任。

螞蟻業務前景及上市計劃 存重大不確定性

談及螞蟻的情況，張勇表示，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在製訂整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，集團會與市場及時溝通。

針對螞蟻集團根據最新監管要求正在進行的整改，阿里注意到市場有擔心，螞蟻花唄業務規模的變化是否會影響到用戶在阿里巴巴集團網上零售平台的消費規模。消費者選擇在集團網上零售平台消費，主要是由於豐富優質的商品和服務以及有競爭力的價格，滿足甚至創造了消費需求，而信用額度並不是一個主要因素。花唄作為支付資金來源的一種方式，目前消費者使用花唄在中國網上零售市場上的消費規模，只佔花唄總體授信額很小的一部分，並且集團平台上絕大多數的消費者都綁定了包括信用卡在內的多種資金來源。

簡述集團四個核心領域發展

另外，張勇簡單概述了阿里巴巴在四個核心領域的思考。首先，在中國零售市場，集團將繼續發展新用戶，尤其是下沉市場的新用戶；其次，在本地生活領域，集團將繼續以餓了麼為主體，加強和支付寶的合作，圍繞以時間和地理位置為主線，拓展從餐飲外賣到家到多品類商品外賣到家；第三，在雲計算領域，很高興在本季度能夠完成經調整EBITA的轉正，將發揮阿里巴巴集團在技術以及數據智能的使用上的獨特優勢，以業務增長為目標繼續堅定投入；最後，全球化方面，在以東南亞為代表的海外本地電商市場，看到Lazada的用戶規模和訂單數都在快速增長。