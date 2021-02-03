遊戲驛站GME｜Robinhood再放寬等多隻WSB股票交易限制

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-03 09:04

《騰訊美股》報道，在線券商Robinhood於2月2日晚些時候進一步取消了一些交易限制，現在允許客戶購買最多100股的GameStop（遊戲驛站）股票。

另外，這家在線券商還提高了對AMC娛樂公司、Express和其他五隻「wallstreetbets」（WSB）股交易受限股票中幾隻個股的交易限制，而Koss、BlackBerry（黑莓）和Genius Brands則不再受到限制。

交易受限股票名單旨在吿訴客戶，他們可以購買多少與特定證券有關的股票和期權合約。根據放寬後的交易限制規則，Robinhood的客戶現在可以購買最多100股的GameStop股票，相比之下之前僅可最多購買20股。然而，如果投資者持有的GameStop股票超過100股，那麼他們就不能進一步買入。

其他股票方面，Robinhood客戶現在可以購買最多1250股AMC娛樂公司的股票，相比之下早前為350股。

另外，Robinhood客戶現在可以購買最多3,000股的Express股票，相比之下之前的限制為1,000股；可以購買最多12,000股的Naked Brand Group股票，而此前的限制是6,500股；諾基亞的買入上限則保持在2,000股不變。

根據相關規定，Robinhood和其他券商必須要求滿足交易清算所的某些保證金要求。由於交易量巨大，Robinhood上週稱其不得不實施這些限制，因為其票據交換所設定的保證金要求比預期中高得多。