美股｜谷歌母公司Alphabet第四季度營收按年增23%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-03 08:40

谷歌（Google）母公司Alphabet在美股市場2月2日收盤以後公佈了該公司截至2020年12月31日的第四季度財報。

報吿顯示，Alphabet於2020年第四季度營收為568.98億美元，與2019年同期的460.75億美元相比增長23%，不計入匯率變動的影響也按年增長23%，超出華爾街分析師預期。

Alphabet第四季度淨利潤為152.27億美元，相比之下上年同期的淨利潤為106.71億美元；每股攤薄收益為22.30美元，也超出分析師預期，相比之下上年同期的每股攤薄收益為15.35美元。

財報公佈後，Alphabet盤後股價大幅上漲5.7%，至2027.95美元。

業績概要：

Alphabet第四季度營收為568.98億美元，與上年同期的460.75億美元相比增長23%，不計入匯率變動的影響也按年增長23%，超出華爾街分析師預期。

Alphabet第四季度的總流量獲取成本為104.66億美元，相比之下上年同期為85.01億美元。

Alphabet第四季度淨利潤為152.27億美元，相比之下上年同期的淨利潤為106.71億美元；每股攤薄收益為22.30美元，也超出分析師預期，相比之下上年同期的每股攤薄收益為15.35美元。

各部門業績：

Alphabet旗下谷歌部門的谷歌搜索及其他業務第四季度營收為319.03億美元，高於上年同期的271.85億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的YouTube廣吿業務第四季度營收為68.85億美元，高於上年同期的47.17億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的第四季度網絡會員營收為74.11億美元，高於上年同期的60.32億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的第四季度廣吿營收（即谷歌搜索及其他業務營收、YouTube廣吿業務營收與網絡營收之和）為461.99億美元，高於上年同期的379.34億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的第四季度其他營收為66.74億美元，高於上年同期的52.64億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的穀歌服務第四季度總營收（即以上各項業務營收的總和）為528.73億美元，高於上年同期的431.98億美元。

Alphabet旗下谷歌部門的穀歌雲業務第四季度營收為38.31億美元，高於去年同期的26.14億美元。

Alphabet旗下「Other Bets」業務的第四季度營收為1.96億美元，高於上年同期的1.72億美元。

Alphabet第四季度對沖損失為200萬美元，相比之下上年同期的對沖收益為9100萬美元。

按地區劃分的業績：

Alphabet第四季度來自於EMEA（歐洲、中東和非洲）地區的營收為172.38億美元，按年增長22%，按月增長24%。

Alphabet第四季度來自於亞太地區的營收為99.09億美元，按年增長32%，按月增長17%。

Alphabet第四季度來自於美國的營收為267.03億美元，按年增長23%，按月增長25%。

Alphabet第四季度來自於美洲其他地區的營收為30.50億美元，按年增長14%，按月增長29%。

其他財務資訊：

Alphabet第四季度運營利潤為156.51億美元，相比之下上年同期為92.66億美元；運營利潤率為28%，相比之下上年同期為20%。

截至2020年12月31日為止，Alphabet在全球範圍內聘用的全職員工總數為135,301人，相比之下截至2019年12月31日為118,899人。

Alphabet第四季度來自於業務運營活動的淨現金為226.77億美元，相比之下上年同期為144.27億美元。

Alphabet第四季度自由現金流為171.98億美元。

截至2020年12月31日為止，Alphabet持有的現金和現金等價物總額為264.65億美元，相比之下截至2019年12月31日為184.98億美元。