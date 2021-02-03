傳螞蟻與證監整改達成一致　阿里巴巴轉升　港股全日倒升58點

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-03 16:31

美股連升兩日，市場憧憬美國將推刺激經濟措施，道指收報30687點，升475點；納指收報13612點，升209點。標指收報3826點，升52點。GameStop再瀉60%，阿里巴巴ADR在業績公布後受壓，比昨日本港收市價大跌逾5%。

【16:10】舜宇光學全日升5%

港股收市前倒升58點或0.2%，全日收報29307點；恒生科技指數收報10125點，升149點或1.5%；恒生國企指數收報11651點，升42點或0.4%；全日大市成交額2,210.42億元。

有傳螞蟻集團與證監機構就整改達成一致，阿里巴巴（9988）倒升至266元，收報261元，升0.4%。騰訊（0700）收報736元，升1.6%；美團（3690）收報414.2元，升4.9%，京東（9618）升1.4%，收報377.6元。小米（1810）先升後跌，全日跌2.5%，收報28.95元。

藍籌股表現最佳的舜宇光學（2382）全日升5%，收報226元；雷蛇（1337）升4.6%，收報2.75元；比亞廸電子（0285）升2.9%，收報58.7元。

中海油（0883）全日揚3.6%，收報8.46元；中國石油股份（0857）升1.3%，收報2.37元。

滙控（0005）全日升1%，收報41.35元；友邦（1299）無升跌，收報97.75元；港交所（0388）同樣無升跌，收報521元。

傳一汽擬斥72億美元收購華晨中國（1114）令其股價抽升，收報7.22元，升13.5%；贛鋒鋰業（1772）收報128.9元，升4.1%。

平安好醫生（1833）昨日公佈業績，高見113.2元，全日揚6.4%，收報111.4元。

【15:28】內地股市低收 深成跌逾百點

內地股市低收，上證收市報3517點，跌16點，深成收市報15233點，跌102點，滬深300收市報5485點，跌15點，創業板收市報3223點，跌4點。

【14:48】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市高收，日股收市報28646點，升284點，澳洲ASX 200指數收市報6824點，升62點，韓國KOSPI指數收市報3129點，升32點，台灣加權指數收市報15771點，升11點。

【14:04】美圖爆升23%

美圖（1357）股價異動，最新報2.02元，升23.2%，成交額為2.63億元。

【13:50】星島復牌曾抽升53%

港股午後跌幅收窄至不足百點，跌74點，最新報29173點；科指升82點，報10058點。阿里巴巴（9988）持續低走，現跌4%；美團（3690）逆市升3.5%。

星島（1105）復牌曾抽升53%，現升幅收窄至12.1%

聯想（0992）公佈業績上季多賺53%，中午前最高見10.5元，現報10.1元，仍升4%。

九毛九（9922）續刷新高，見33.7元，現報33.4元，升8.3%。

【12:10】諾誠健華抽升2成

恒生指數回吐，早段曾失守29000點，最低見28967點，半日跌137或0.5%，收報29110點；恒生科指升146點或1.5%，收10122點；恒生國企指數升3點或0.03%，收報11612點。半日大市成交額1,232.81億元。

美團（3690）連日破頂，高見414.4元，半日升3.8%，收報410元，成交額51.3億元，暫時為藍籌表現最好。舜宇光學科技（2382）抽升3.5%，收報222.8元；中海油（0883）揚3%，收報8.41元，受產油國減產，國際油價昨日飆近一年高。

公佈業續後的阿里巴巴（9988）半日跌3.9%，收報250元；騰訊（0700）收報732元，升1.04%；京東（9618）收報376.8元，升1.2%。

港交所（0388）半日升0.3%，收報522.5元；友邦（1299）跌1.8%，收報96元。

醫藥股諾誠健華（9969）配股，無礙飆升20.6%，半日收報18.96元；綠葉（2186）續飆12.3%，收報6.56元；四環醫藥（0460）破頂，高見2.67元，飆15.4%；藥明康德（2359）破頂，高見212元，收報211.2元，升8%。

【11:35】內地股市半日上升

內地股市普遍造好，上證指數中午收報3540點，微升7點或0.2%，半日大市成交額2,528億人民幣；深證成份指數升84點或0.55%，收報15419點，大市成交額2,176億元人民幣。

滬深300指數中午收報5528點，升27點或0.5%；深證創業板指數收報3270點，升42點或1.3%。

【11:19】恒生指數跌173點

聯想（0992）業績前破頂，抽升6.3%，最新報10.32元。

移卡（9923）續破頂，高見92.6元，最新報91元或升3.1%。中手游（0302）創30天新高，見3.64元，最新報3.64元，升8.3%。

恒生指數最新跌173點，報29074點。

【10:45】保利協鑫能源倒跌4%

恒生指數最新跌107點，報29136點；恒生科指升122點，重上一萬關，報10098點；恒生國企指數升2點，報11610點。目前大市成交額864.92億元。

阿里巴巴（9988）涯沽，最新報250元，挫3.9%；騰訊（0700）升1.04%，報732元；美團（3690）跌3.04%，報407元；

藥明生物（2269）挫3.5%，新造價116.2元。

保利協鑫（3800）續破頂，高見3.49元，其後回落，現報2.88元，跌4%。

【09:55】諾誠健華配股 無礙飆近18%

生物科技股走勢個別，宣布配股的諾誠健華（9969）升17.9%，藥明康德（2359）升3.9%，惟藥明生物（2269）跌2.4%，信達生物（1801）跌1.3%。

【09:50】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市今日普遍上揚，日股升173點，報28536點，澳洲ASX 200指數最新報6834點，升72點，韓國KOSPI指數3112點，升15點，台灣加權指數最新報15785點，升24點。

【09:45】美團升近5%破頂

恒指轉跌，最低見29070點，現跌65點，報29183點。美團（3690）升近5%，高見414.4元，再創歷史新高。

【09:28】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證低開2點，報3531點，深成最新報15360點，高開24點，滬深300最新報5499點，低開1點，創業板高開16點，報3245點。

【09:20】恒生指數高開56點

恒生指數高開56點，開報29305點。國指升38點，報11647點。騰訊（0700）及美團（3690）撐市，分別升1.3%及3.8%。阿里巴巴（9988）業績後跌3.9%，開報249.8元。

藥明生物（2269）折讓6.98%配股，籌132.16億元，股價跌3%，報116.8元。

友邦（1299）升1%，報98.7元。港交所（0388）升0.8%，報525元。