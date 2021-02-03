遊戲驛站GME｜《路透》﹕財長耶倫將與金融監管機構商討市場波動

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 12:07

論壇Reddit內的散戶連番買入GameStop（遊戲驛站）等被沽空比率較高的股份，導致原來已沽空相關股份的基金，須以更高價於市場買入股份平淡倉而蒙受損失。今次散戶與大戶之間的博奕，引發市場出現大動盪，監管機構亦作出關注。據《路透》報道，財長耶倫本周將與金融監管機構召開會議，討論由散戶參貿與GameStop等股份交易而引發市場震盪。會議最快在周三舉行。

報道引述一名財政部官員指出，耶倫將召集美國證券交易貿委員會（SEC）﹑美國聯邦儲備理事會（FED）﹑紐約聯儲理事會﹑紐約聯邦儲備銀行及美國商品期貨交易委員會（CFTC）的負責人開會。

據《路透》見到的文件，耶倫已尋求道德律師的許可以開展有關工作。

之前《路透》曾報道，耶倫曾接受對沖基金Citadel支付的費用，而Citadel在今次GameStop事件中扮演重要角色，因此耶倫需要得到道德律師批准。

GameStop股價大瀉60%

財政部發言人指出，耶倫認為市場的誠信很重要，並要求就金融市場的近期動盪，以及近期活動是否符合保護投資者，及公平有效市場原則進行討論。

GameStop周二收市報90美元，跌60%；AMC跌41.2%，收市報7.82美元，BlackBerry收市報11.55美元，跌21.1%。