佳兆業太子女郭曉亭入主星島　稱屬個人投資　未來引入科技元素

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-03 13:10

星島集團（1105）醞釀賣盤逾一年，昨日聯交所資料披露，星島主席及大股東何柱國於1月28日訂立股份出售協議，在市場外以每股1.5元沽售逾2.46億股，即28%股權，套現逾3.69億元；完成交易後他在星島尚保留3.37%權益。同日佳兆業（1638）太子女郭曉亭購入有關股份成為星島最大股東，星島停牌前報0.91元，收購溢價約64.83%。

郭曉亭今日透過公關表示，「很榮幸與Luckman Trading Limited達成協議，非常感謝何柱國先生的信任與支持。收購星島新聞集團股權純屬個人投資，主要是因為星島新聞集團擁有強大的品牌影響力、高質素的新聞資訊以及多樣化的媒體平台。」

她強調，社會對資訊的需求在不斷提升，未來將引入更多的科技元素，增強在移動端方面的投入，推動星島新聞集團業務更加多元化發展，確保能夠以最快速度為全球華人提供最全面、最深入的資訊。

「隨著網絡的普及，人類已經步入智慧化時代，移動化、智能化、網絡化等正在成為資訊化發展的新趨勢。星島新聞集團擁有龐大的讀者群以及廣闊的覆蓋面，在媒體領域具有權威性。未來將不斷豐富內容、增強內容採編能力及傳播能力，更好地服務香港社會、香港讀者及全球華人。同時，亦將不斷推動「星島」品牌影響力以及盈利能力的提升，為社會、股東、員工創造更大的價值。」

星島今午復牌，曾高見1.4元，最新報1.07元，升17.6%。