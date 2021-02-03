埃克森美孚40年來首現年度虧損　淨蝕224億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-03 20:38

埃克森美孚公司昨日（2日）公布去年第四季度財報。財報顯示，在新冠疫情衝擊能源價格的影響下，去年，埃克森美孚出現了40年來首次年度虧損，公司的頁岩氣資產價值減少了200億元（美元‧下同）以上。儘管如此，埃克森美孚仍堅持派息，表明公司對未來業務前景仍具有較強信心。

引述《財聯社》今日（3日）報道，截至12月底第四季度，埃克森美孚淨虧損202億元，合每股虧損4.7元，上年同期則為利潤56.9億元，合每股利潤1.33元。

埃克森美孚去年全年淨虧損224億元，而2019年全年利潤為143.4億元。這是公司至少40年以來的首次年度虧損。

在業務衝擊影響下，埃克森美孚去年削減了近三分之一的新項目支出，並且制定了裁員15%的計劃，同時增加了210億元的債務。埃克森美孚行政總裁Darren Woods表示，這是「埃克森美孚經歷過的最具挑戰性的市場環境」。

其他石油巨頭在2020年也出現虧損，同樣是受新冠疫情導致的旅行限制，降低了燃油需求，並引發巨額資產減記。

儘管財報數據不佳，但他表示隨着油價回升，埃克森美孚可以開始支付股息，並開始償還資產負債表上680億元的債務。2021年迄今為止，油價上升了11%，已經基本恢復至疫情爆發前的水平。