中信證券：港股獲北水「抱團」買入　本地和外資離場2200億元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-04 11:50

據《新浪財經》今日（4日）消息，中國券商中信證券研究發報吿指出，今年1月，港股市場在南向資金的推動下走出獨立行情，不過，外資和香港本地資金1月呈小幅流出。

報吿表示，2021年1月單月恒生科技指數上漲11.1%。港股市場作為「離岸市場」資金面由外資（非中國內地和香港）、香港本地資金和南向資金共同決定。中信證券按港交所託管口徑計算，2021年1月經過計算後的外資累計流出港股市場規模超過1,300億港元（其中流出中資股1,200億港元，香港本地股流出100億港元），而與此相對應的香港本地資金在2021年1月淨流出約920億港元（其中流出中資股770億港元，香港本地股流出150億港元）。

南向資金創紀錄淨買入超過3,000億港元（2020年同期僅為279億港元）。

中國券商中信證券研究發報吿稱，其中1月18日南向單日淨買入突破200億港元，創歷史新高。（路透社）

報吿稱，其中1月18日南向單日淨買入突破200億港元，創歷史新高。1月南向大幅淨買入的背景下主要體現幾點特徵：

一、抱團效應更加集中，1月單日淨買入前五大公司佔比接近80%；

二、美國「禁投令」下內資南下加速搶奪港股籌碼，大幅買入電信服務（單月淨買入中國移動440億港元）、能源（單月淨買入中海油258億港元）以及半導體板塊（中芯國際1月獲南向增持126億港元）；

三、稀缺性板塊更受資金青睞。1月單月騰訊控股、美團、思摩爾國際分別獲得南向資金淨增持910/178/90億港元。往後看，預計南向資金將持續穩定流入港股市場；結合2020年Q4中國內地公募基金管理規模，2021年南向淨流入將達到6,000億元至8,000億元人民幣規模（去年為6,700億元）。

報吿指，1月外資和香港本地資金小幅流出港股市場。從板塊的角度來看，香港本地金融股在1月遭到外資拋售，單月淨賣出67.6億港元，按年為負112億港元。中資股方面，外資和香港本地資金在1月單月淨賣出中資電信服務、能源和科技板塊1,800億港元（按月為負1,337億港元）。落地到個股層面，騰訊控股、美團、阿里巴巴等龍頭公司在1月均遭到淨賣出。

（路透社）

內外資「定價權」的遷移。2021年1月末，外資在軟件與服務（主要是騰訊控股）、房地產以及零售業等行業依舊具備主導力，但內地投資者的影響不斷抬升。南向資金在港股市場上的成交佔比從2014年末的1.3%提升至2021年1月的33.1%，同時在半導體、銀行、媒體、能源四個板塊的市值佔比超過20%。

個股層面，2021年1月南向資金持股變動最大的個股分別是中國電信（18.5%）、中海油田服務（10.9%）、中車時代電氣（9.4%）、福耀玻璃（7.6%）以及中海油（7.5%）。截至2021年1月31日，南向資金在保利物業（51.8%）、贛鋒鋰業（44.6%）、華能國際（43.2%）、華電國際（42.8%）的持股比例最高。

風險方面，中美關係惡化，海外疫情蔓延持續超預期，中國及全球宏觀經濟修復不及預期，國內流動性收緊，外資持續流出中國市場。