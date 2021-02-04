港股低開213點　科技股多向下　美團險守400元｜持續更新

撰文：張偉倫
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美國股市走勢仍然反覆，預料今日港股表現會受到波及。市場人士焦點會落入阿里（9988）及今日掛牌的心通醫療（2160）。
【09:54】小米曾瀉逾5%
小米（1810）今早失守28元大關，曾瀉逾5%，最新報27.85元，跌3.8%，成交額22.7億元。
【09:41】平保績後上揚
平保（2318）昨日收市後已公布去年全年業績，少賺4.3%至1,430億元人民幣。今早股價高開，最新報91.25元，升1.6%，旗下的平安好醫生（1833）最新報113.9元，升2.2%。
【09:34】亞太區股市紛紛向下
亞太區股市疲弱，日股跌124點，報28522點，澳洲ASX 200指數最新報6785點，跌38點，韓國KOSPI指數最新報3099點，跌29點，台灣加權指數最新報15632點，跌138點。
【09:29】內地股市低開
內地股市向下，上證最新報3503點，低開13點，深成低開97點，報15135點，滬深300低開31點，報5453點，創業板報3208點，低開15點。
【09:25】科指險守1萬點
恒指低開213點，報29093點，國指報11569點，低開82點，恒生科指報10034點，低開91點。
阿里（9988）低開不足0.1%，報260.8元，騰訊（0700）低開1.5%，報725元，美團（3690）低開2.7%，報403元。