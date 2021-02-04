快手（1024）500手穩獲一手　無貨要高追？　莫灝楠拆局｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-04 14:29

近日港股走勢淡靜，新股市場火熱，內地短視頻及網絡直播平台快手科技（1024）公佈，一手中籤率為4%；認購500手才穩獲一手，「頂頭槌飛」亦僅獲派14手，國際配售則獲39倍超額認購。快手將於今日（4日）進行暗盤交易，星期五掛牌，市傳場外交易價升逾1倍。

另一隻新股心通醫療-B（2160）今日掛牌，開報21.5元，較招股價12.2元高76.2%，按每手1,000股計算，未計手續費，賬面賺約9,300元。今日上午11時，《香港01》將與新城晋峰分析員莫灝楠，拆解新股「追、揸、沽」策略，以及後市走勢。

今日公布結果的快手（1024），一手中籤率僅4%，要認購500手才穩獲一手，莫灝楠認為一手中籤率已比預期中高，又指「翻倍係一定」、「已經唔係用升幾多成去計」，甚至可達130%-150%的升幅，他指是次IPO啟動回撥機制後也只得6%貨源公開發售，貨源非常集中，預料走勢會跟農夫山泉相似，加上快手有望快速納入指數，他認為若果首日上市收陽燭，預料股價會繼續走高。他表示，沒有抽中的投資者，可以考慮在一倍升幅 （230元）以下入貨。

莫灝楠又在節目中表示，恒指在1月升浪後回調，但在28900-29000有明顯支持，預料未來一段時間，會繼續在28600-29500區間上落，相信稍後指數波幅會逐漸收窄。

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