GME風暴｜紐約對沖基金押注遊戲驛站豪賺近7億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-04 10:56

隨着圍繞遊戲驛站等股票的美股多空大戰接近尾聲，一些後期追高進來的投資者已賠得血本無歸。不過，理查德-馬沙爾（Richard Mashaal）和布萊恩-高尼克（Brian Gonick）在這場史詩般的對決中成功地割了淡倉韭菜，豪賺近7億美元，成為1月市場狂熱中的傳奇造富故事之一。

《新浪財經》報道，他們不是Reddit網站上的散戶投資者，而是兩位來自紐約的對沖基金經理，從2020年9月開始買入遊戲驛站（GameStop）的股票，當時的股價還不到10美元。這場多空大戰經常被形容為業餘選手與職業選手的對決。在某種程度上，確實如此。但這也是一種讓專業人士與其他專業人士相互競爭的交易，很少有人能賺到比馬沙爾和高尼克的Senvest資產管理公司更多的錢。

55歲的馬沙爾說，「當它開始前進的時候，我們想，這裏有什麼東西在滲透。但我們沒想到這件事會變得這麼瘋狂。」

2020年1月，遊戲驛站新任行政總裁在一次消費者投資會議上的發言激起了Senvest對這家視頻遊戲零售商的興趣。

遊戲驛站現在是Senvest最賺錢的交易，使其旗艦選股基金的規模從2020年年底的16億美元擴大到現在的24億美元。該基金1月份的扣除費用後的回報率達38.4%。