快手一手難求　專家：無250蚊都唔放　無貨200蚊先撈｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-04 13:10

快手科技（1024）今日公布中籤結果，一如預期一手中籤率極低，只有4%；要登上乙組抽500手才穩中一手。

聶振邦：保守啲先睇200蚊

獨立股評人聶振邦指，是次快手招股，甲組幾乎大部分人都沒有獲分貨，要穩中只能在乙組頭才能取得一手。聶振邦稱，是次基石投資者合共認購1.65億股，扣除基石投資者的股份總數，意味街貨量有2億股，當中國際配售的大戶佔有1.78億股，佔比高達89%。

聶振邦提到，2月1日場外交易市場錄得5萬股交易，作價高達250元，較招股價高出1.12倍，預計今日暗盤表現相當火熱。他保守估計，快手即使暗盤未及場外交易作價的250元，亦會高見200元水平，較招股價有著74%的升幅。被問到為何比OTC成交價較保守，他認為快手科技近期涉及一些負面問題，未抱太樂觀態度。

對於無貨者，聶振邦建議200元追入未嘗不可，目標價是250元，但要嚴守止蝕，設於180元。而有貨者則上望210元，較為進取者可持有一兩天，參考京東健康（6618）之走勢。

信誠證券聯席董事張智威指，快手可謂「一手難求」，建議有貨者250元以上沽貨。﹙資料圖片﹚

信誠張智威：無250蚊唔放

信誠證券聯席董事張智威表示，今次招股反映散戶「一手難求」，供求失衡下，參考場外交易作價250元，建議投資者「無250蚊都唔好放」。至於無貨者，他不建議盲目高追，在200元以下水平買入較為安全。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則表示，快手市傳在坊間的OTC市場成交價已達250元之多，即升幅超過一倍，倘若今日暗盤亦開出同樣的價位，論其業務範圍及前景，相信已經作出充份反映。

由於大飛分配率偏低，若用孖展認購頭鎚者，要升近280元以上才可以打和，恐怕升近此水平有一定的沽壓。除非投資者認為股價可以有2倍或以上的升幅，才有利可圖。沒有抽中的投資者高追有一定的風險，但若暗盤價開出時只有50%以下的升幅，可買少許，當自己以孖展認購抽中。