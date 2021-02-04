中銀香港：去年美股線上交易按年大增9倍　客量超過20萬戶

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-04 14:58

中銀香港（2388）今日推出「PlanAHead 智‧未來」，涵蓋「財富策劃服務」及「智選基金組合」兩大功能，為客戶提供財富策劃服務，讓他們輕鬆使用機來理財達至人生目標。客戶可就目標設定所需預算後，系統會根據其財務狀況作出分析及計算目標差距，提供適合的理財產品方案，如「智選基金組合」，入場門檻低至1,000元便可構建個人多元投資組合，實踐分散投資，由即日（2月4日）起更可獲豁免基金認購費。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌在發佈會上表示，隨著數碼電子化趨勢持續，使用電子銀行已成普羅大眾處理日常理財、投資、保險等方面的主要渠道。他指出，客戶線上服務需求大增，更有年輕化的趨勢。其中，電子渠道交易按年上升4成，目前網上交易已佔所有交易的9成，IPO網上申購比例更是接近100%，對於網上業務的進展感到相當滿意。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌介紹全港首創手機銀行「PlanAhead 智．未來 」一站式財富策劃服務，該服務通過個人財務及目標差距分析，為客戶提供專業資產配置資 訊，並配以不同產品方案，協助其規劃人生各階段的理財目標。（中銀香港提供）

數據顯示，中銀香港個人客戶平衡資產配置及分散風險需求大增，2020年投資總資產值（Investment AUM）按年增長9％，部分資產大幅增長如債券市場按年增幅1.5倍；美股及A股市場按年上升4倍；其他商品增幅達1倍。這反映出大眾市民對於理財的需求愈來愈大。

周國昌指出，在美股方面，截至去年12月底，個人客戶美股線上交易量按年大幅增長9倍，今年2月初客戶用量已超過20萬戶；在A股方面，客戶用量更是倍數的增幅。不過，他強調在這低息的環境下，股票市場特別興旺但不一定持續上升，他建議客戶最重要的是做好投資分散風險的管理。

被問到對於2021年Investment AUM的展望，周國昌表示持有樂觀的態度，尤其是，將推出的跨境理財通、可持續發展的綠色產品、人民幣多項產品等，他相信這些舉措將會帶來非常積極意義。