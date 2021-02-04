香港電訊去年多賺2%　今年5G上客量加快　5G平均月費增70元

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-04 20:25

香港電訊（6823）公布全年業績，截至去年12月底止，集團全年收入錄得323.89億元，按年下跌2%；EBITDA按年下跌2%至125.27億元；股份合訂單位持有人應佔溢利增加2%，至53.03億元；每股合訂單位基本盈利為70.01仙。每股合訂單位的末期分派40.97仙，全年共分派71.07仙。

香港電訊期末後付客戶的ARPU為184元，而2020年6月則為181元，主要是受5G的ARPU提升帶動。集團董事總經理許漢卿指，5G初期上客量受惠新iPhone推出而加快，帶動ARPU本地服務收益。她指出，由2020年底，5G上客數目由26.4萬人，已經增至2月1日的32.9萬人，平均月費增加70元，滲透率由8%增至10%。她表示，目前集團的5G全港覆蓋率達90%，包括地下鐵路，在港鐵站設有專有頻譜，令5G不影響4G表現。

至於Now TV由電訊盈科整合至香港電訊已於去年9月底完成，直至年底的三個月內，Now TV業務已為集團帶來6.47億元的收入。許漢卿認為，由於世界各地的體育賽事暫停，令業務表現疲弱，但隨著今年將獨家播放歐洲國家盃 2020，相信有助2021年重拾增長勢頭。