溫多娜手記｜ZA Bank推電子利是功能　App上「還原」派利是體驗

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-02-04 22:13

ZA Bank公布，由2月10日起至2月28日提供電子利是功能，亦會推出「千萬利是賀牛年」活動，預留總值達1,000萬元的「大利是」，供用戶和親友齊賺現金獎賞。

該行指，電子利是功能保留「入利是」的精粹，用戶按着心水銀碼的鈔票，就可逐一把鈔票拉入利是封內，，完成入利是過程。另外，App亦提供輸入銀碼的選項，方便用戶直接輸入168、188、888等好意頭數字。用戶亦可以在入利是的過程中選擇「好事成雙」，就可以向親友派雙封利是。

用戶亦可自選利是封，當入好鈔票、核對銀碼後，就可以選擇下一步，自選Zappy同Alfie賀年造型的利是封和祝福語。

至於「拆利是」，親友收到利是後要按一下封口位置的貼紙，才會打開利是封看到裏面的鈔票。無論是否 ZA Bank用戶，都可以收利是，只需透過已登記「轉數快」的電話號碼，就可以收到由該行用戶派出的利是。非ZA Bank用戶的親友會透過即時通訊程式收到對方分享的利是連結。他們只需點擊連結，就可以在網頁瀏覽器上拆利是。

ZA Bank 零售銀行聯席主管吳忠豪表示，今個新年用戶可能會減少拜年活動，未必能向親友派發實體利是，所以在設計利是功能時亦額外花心思，務求讓用戶由入利是、包利是、派利是到拆利是的整個過程，都可以感受到節日的氣氛和傳統，而並非單純在手機屏幕上輸入幾個數字。

「千萬利是賀牛年」活動期間，該行將推出2個推廣活動，計劃送出總值1,000萬元的現金獎賞。包括用戶每推薦一位親友成功開戶，就可以和親友齊獲168元的現金獎賞。另外，只要用戶經ZA Bank App派過利是，就有機會贏取1,000元現金。