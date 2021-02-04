快手科技（1024）追揸沽　溫傑：秘訣係第一口價｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-04 21:01

快手科技（1024）明日上市，暗盤價高見421元，綜合各大暗盤市場收市價約310.6至336.6元。

對於快手暗盤價大升近兩倍，光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，「絕對估唔到」。不過，他認為暗盤始終是小眾參與的市場，僅具參考價值，未必反映明早開盤的表現。首掛表現或受到港股市況，以至隔夜美股表現影響。

溫傑為持股的投資者提供一個秘訣，以開盤第一口價作準，「升揸跌沽」。他以醫渡科技（2158）為例，當時首日開盤報58.25元，及後直接拉升至69.8元，但數日過後跌穿58.25元時，便迅速調整至45.85元的低位。

同樣地，以今日上市的心通醫療（2160）為例，今日開盤報21.5元，其後升至22.2元，但當失守21.5元，股價一度低見18.12元。溫傑坦言，IPO是炒短線，若是長線投資可以有其他選擇。

溫傑亦給予無貨者建議，便是「絕對唔追」。他坦言，新股市況已瘋狂到部分券商的系統不勝負荷，加上下周將迎來農曆新年長假期，而美股繼續開市，「除非有信心一直升到香港開市」，否則無謂在新年期間提心吊膽。

據悉，本地券商輝立及致富的暗盤市場均出現系統故障，致快手暗盤交易提早暫停。