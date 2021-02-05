黃金及白銀價格低收　金價失守1800美元關

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-05 08:38

黃金和白銀期貨價格於周四（4日）下跌，原因是美國上週（1月25日至1月29日）的申領失業救濟金人數有所下降，而與此同時，美元匯率和美國國債收益率均呈現出上升勢頭，這些因素共同推動這兩種貴金屬的價格大跌。

紐約商品交易所4月份交割的黃金期貨價格下跌43.90美元，報收於每盎司1,791.20美元，跌幅為2.4%。據財經信息供應商FactSet提供的數據顯示，這意味着按主力合約計算，黃金期貨價格創下了自2020年11月份以來的最低收市價。

與此同時，3月份交割的期銀價格也下跌65美分，報收於每盎司26.234美元，跌幅為2.4%，此前該合約在2月3日的交易中收盤上漲1.8%，而2月2日則收盤暴跌逾10%。

《騰訊美股》引述投資公司Wolfpack Capital的首席投資官Jeff Wright表示，美國上周的初請失業金人數連續第三個星期下降，再加上美元匯率的飆升，導致金銀價格大幅下跌。他指出，定於2月5日公布的美國月度非農就業數據「將是決定金價近期是回升還是繼續滑向每盎司1,750美元的關鍵驅動因素」。

美上周新申領失業救濟人數續降

美國勞工部在2月4日早些時候公布的數據顯示，在1月底的最後一周（1月25日至1月29日），美國初請失業金人數連續第三個星期下降，降至九周低位，這表明隨着創紀錄的一波新冠病毒疫情開始消退，公司的招聘人數正在緩慢回升。

另外，據美國商務部2月4日的數據顯示，美國12月份的工廠訂單也增長1.1%，連續第八個月上升。