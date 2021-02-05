長建、電能購加拿大2風電項目　期望日後可作更多再生能源投資

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-05 10:03

長江基建（1038）與電能實業（0006）全資擁有的Canadian Power Holdings就收購加拿大Okanagan Wind項目訂立協議。

長江基建/電能實業同意就Okanagan Wind提供之最高股東資金為約4.2億元（約7,000萬加元）。收購總代價包括：基本收購代價約3.2億元（約5,330萬加元）、交易費用及於交易完成時向賣家支付之若干調整金額，與及承擔項目之第三方債務代價。Okanagan Wind年期至2057年之供電合同可提供長期穩定收入，加上AAA公用事業評級，是次收購之總代價與加拿大可再生能源市場之同類交易相若。

Okanagan Wind於加拿大卑詩省擁兩個風電場，分別是Pennask風電場及Shinish Creek風電場，合計組裝機容量為30兆瓦。兩個風電場與卑詩水電局（British Columbia Hydro and Power Authority）簽署了供電合同，年期尚餘37年。

Okanagan Wind是長江基建/電能實業於加拿大首個可再生能源項目，將進一步擴充長江基建/電能實業之環球可再生能源組合。長江集團期望繼續在加拿大及世界各地進行更多可再生能源業務投資。