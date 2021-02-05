永利澳門母企﹕澳門業務去年第四季EBITDA 3943萬美元　挫近89%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-05 10:56

永利澳門（1128）母公司控股永利渡假村公布截至去年12月底第四季業績。在澳門業務方面，錄得經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為3,943.8萬元（美元‧下同），按年大減88.6%。

期內經營收益總額為4.03億元，按年跌63.9%；虧損1.44億元，2019年同期則錄1.82億元擁有應佔純利。

期內永利皇宮收益為2.21億元，按年跌62.5%，經調整後的物業EBITDA為2,873.2萬元，按年跌83.8%。其中娛樂場收入按年跌67.4%至1.6億元。

永利澳門收益為1.81億元，按年跌65.4%，經調整後的物業EBITDA為1,070.6萬元，按年跌93.7%。

Wynn Resorts行政總裁馬德承表示，隨著集團逐步從疫情中恢復，過去數月於各項物業均取得進展，令人欣喜。在澳門入境限制已逐步審慎放寬，使集團經調整後的物業EBITDA能夠在第四季恢復盈利能力，其中高端中場業務尤為突出。

他又指出去年9月23日，內地已全面恢復個人遊計劃出境簽注，仍須遵守若干檢測規定及健康申報。由於新冠肺炎疫情大流行情況及應對情況不斷演變，目前仍未能確定進一步取消旅遊相關限制及條件的時間。若疫情於澳門及其他可通行至澳門的地區有不利轉變，已取消或預期將被取消的措施，可能會被重新執行。