德勤捲審計違規疑雲　涉2港股1美股　官媒︰堅決維護審計嚴肅性

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-05 18:17

「四大會計師行」之一的德勤會計事務所近日爆出違規疑雲，據內媒報道，一名聲稱是德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）北京分所審計組的員工，向全公司發內部電郵，公布一份長達55頁的文檔，直指德勤內部在多個審計項目存在不合規、違背審計職業道德的行為，披露的文檔涉及3間上市公司，包括AH股公司中國外運（0598）、港股博奇環保（2373），及在美國紐交所上市的紅黃藍。

該名舉報人稱，已將相關舉報資料提交予中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。德勤回覆傳媒查詢時確認，有收到內部舉報電郵，並已對此開展全面調查，但強調未發現任何證據影響德勤審計工作的充分性，相關審計工作仍然支援德勤的審計意見。

針對德勤內部舉報事件，中證監新聞發言人高莉表示，已關注到相關信息，地方證監局也接到了有關舉報，已經安排對舉報事項進行核查，也要求相關機構內部自查，後續情況將持續跟進。

另外，官媒《新華社》旗下微博帳號也發表評論指，會計師事務所德勤內部曝出一份舉報PPT引發廣泛關注，據稱涉及多起違規審計，牽扯多家上市公司。對此，相關監管部門應高度重視，不置身事外，要及時介入，鎖定線索，固定證據，一查到底，不姑息、不手軟，堅決維護審計的嚴肅性、可信度。

德勤﹕始終視審計質量為首要使命

德勤中國下午發聲明回應指，注意到目前在社交媒體平台上流傳有關德勤北京在2016年和2017年個別審計項目的若干質疑。德勤表示，公司先前收到一名員工通過內部渠道報告的相關事項，並已對此展開全面調查，未發現任何證據影響公司審計工作的充分性。德勤得出結論指，「相關審計工作支持我們的審計意見」。

德勤聲明續指，會對收到的任何質疑進行調查，公司始終視審計質量為首要使命和業務基石，致力於維護審計質量的最高標準，履行服務公共利益的責任。德勤表示，鼓勵員工就可能存在的問題通過保密專線發聲，會嚴肅對待所有投訴，並由獨立的專家團隊進行調查。

德勤最後指出，對於傳播德勤相關虛假資訊的行為，將保留採取法律行動的權利。