滙豐工商金融向中小企送「開市大利是」　獎賞及優惠達9800元

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-07 20:30

滙豐工商金融宣布，將與中小企共迎牛年，推出價值共9,800元的「開市大利是」獎賞和服務優惠，支持商業客戶業務發展。

滙豐工商金融稱，目前超過八成滙豐商業客戶已採用數碼渠道處理日常財務及營運，數碼化已成新常態。是次「開市大利是」優惠涵蓋多項數碼服務，特別配合中小企及商戶開拓網上業務，以至採用滙豐「智豐收」及PayMe for Business等數碼收款服務所需。

由正月初一至十五日（即2月12日至26日），滙豐工商金融所提供的「開市大利是」優惠包括：

1.滙豐「智豐收」

成功遞交滙豐「智豐收」服務申請表的新商戶，可獲豁免首三個月的「轉數快」QR code收款交易費用，每月節省高達2,888元。

2.PayMe for Business

商務「網上理財」用戶成功登記及註冊PayMe for Business，並於首60天內透過PayMe for Business收取至少10筆付款，累計金額至少1,000元，即獲668元PayMe for Business入賬額。

3.公司Mastercard®

憑公司Mastercard®於指定商戶累積消費滿8,000元，即獲額外288元「獎賞錢」。

4.透過電子渠道辦理的匯出匯款交易

每筆成功交易可賺8元回贈，最多可獲88元。

5.香港滙豐Business Express應用程式

商務「網上理財」用戶首次成功登入香港滙豐Business Express流動應用程式，即獲68元Pacific Coffee 電子現金券。

6.滙豐智滙（HSBC Smart Solution）

商務「網上理財」用戶首次成功登入業務管理API平台「滙豐智滙」，即獲68元Pacific Coffee電子現金券。