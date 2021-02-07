中國國務院出台反壟斷指南　針對平台經濟「強者愈強」馬太效應

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-07 23:37

中國國務院反壟斷委員會近日發佈了《國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南》（以下簡稱「《指南》」），旨在預防和制止平台經濟領域壟斷行為，保護市場公平競爭。

據中國國家市場監督管理總局官網2月7日消息，《指南》對市場主體、反壟斷基本原則、壟斷形式以及裁定標準等內容進行了界定，要求禁止市場支配地位的經營者濫用市場支配地位，無正當理由對交易相對人進行不正當市場競爭，禁止行政機關與行業組織濫用行政權力排除或限制競爭行為。

此外反壟斷委員會辦公室負責人當天還就《指南》回答了記者提問，稱《指南》發佈於平台經濟領域「強者愈強」的馬太效應不斷加劇的背景下，而《反壟斷法》適用於所有行業，對各類市場主體一視同仁，因此平台經濟領域也不例外。

這名負責人還指出，協同行為是指經營者之台間雖未明確訂立協議或者決定，但實質上存在協調一致的行為，鑑於平台經濟的複雜性，認定平台經濟領域協同行為可以通過直接證據判定。如果直接證據較難獲取，可以根據相關規定按照邏輯一致的間接證據，認定經營者對相關資訊的知悉狀況，判定經營者之間是否存在協同行為。同時，有關經營者基於獨立意思表示所作出的價格跟隨等平行行為，或者經營者可以提供相反證據證明其不存在協同行為的，不應當被認定為協同行為。