華僑銀行於香港完成兩筆SOFR美元企業貸款

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-08 13:25

華僑銀行在香港完成了兩筆以美元擔保隔夜融資利率（SOFR, Secured Overnight Financing Rate）為基準的公司貸款，分別由其香港分行及其全資子公司華僑永亨銀行提供。該兩筆貸款是香港分行和華僑銀行永亨銀行的首筆SOFR貸款，為行業邁向採用替代無風險利率過渡的里程碑。

2017年，由美國聯邦儲備委員會和紐約聯邦儲備銀行召集的替代參考利率委員會（ARRC）選擇了SOFR作為美元LIBOR的替代方案。SOFR是對美國國債在回購協議（回購）市場上隔夜借入現金的借貸成本的廣泛準則。它由紐約聯儲與金融研究辦公室合作產生。

華僑銀行東北亞區域總經理陳永明表示，該企業客戶來自華僑銀行香港分行的公司部，從事地產投資行業，隨着首筆SOFR貸款的順利完成，香港分行已為從銀行同業拆借利率（IBOR, Interbank Offered Rates）有序過渡至符合行業標準的替代參考利率（ARR, Alternate Reference Rates）建立了健全的基礎架構。該行將借鑑首筆貸款的交易經驗，並在總行的指導下，繼續與客戶溝通，努力確保從IBORs到ARRs的平穩過渡。

華僑永亨銀行行政總裁藍宇鳴表示，很高興與一位企業銀行長期客戶合作完成這筆參考SOFR的美元貸款，這筆參考SOFR的美元貸款，貸款款項將用作該客戶的採購資金，該行持續努力推出新產品，與客戶共同迎接替代無風險利率（RFRs, risk-free rates）的過渡。在銀行層面，該行成立了一個跨職能的工作小組，定期審視參考RFRs的外部和內部進展、監督銀行客戶的IBORs過渡計劃進展並制定策略。