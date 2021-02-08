康宏爭奪戰｜馬時亨﹕公司三換核數師　冀財務匯報局能跟進

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-08 17:38

康宏環球（1019）上周三（3日）發「盈警」，預期截至2017年、2018年及2019年12月止年度將錄得淨虧損，並會於2月17日再舉行股東會。

港鐵（0066）前主席馬時亨表示，康宏最初稱會於去年12月公布財報、其後改稱今年1月，但都無法實行，形容公司早已誠信破產。但董事會卻沒有盡到監察管理層的作用，形容一眾獨立非執董「無做到嘢」，失去監察功能。加上，康宏三次更換核數師，希望財務匯報局能跟進，直言對康宏的賬目拭目以待。

馬時亨透露，今次會特別留意賬目上三個重點，包括公司採取的撇賬政策（如何處理壞賬及呆賬）、現金流情況與賬目是否以持續經營（ongoing concern）原則進行評估，以及核數師是否給予無保留意見（unqualified opinion）。他指出康宏現金流由2015年的21億元，減至2017年中的8億元，在銀行未必肯借錢的情況下，料現金流或會進一步惡化。

康宏今年1月召開的股東特別大會上（EGM），以表決是否委任馬時亨及郭曉群等人加入董事局，加罷免多名現任董事局成員。若按推算倘若全部股票合法計算（即計及主席DQ的股份）的話，共62.78%贊成馬時亨、郭曉群等人入董事會的議案。

另外，有消息人士向《香港01》透露，現時董事會千方百計阻撓新董事進場，「唔知佢哋驚啲咩」，或在公開賬目時才可一探端倪。