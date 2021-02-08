騰訊再度發獎勵　每名員工獲一手騰訊股票　價值約7.37萬元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-08 17:28

農曆新年將至，員工最希望收到公司加薪或派發獎金等消息。據內媒報道，多名騰訊（0700）員工在社交平台指，獲得該公司派發100股騰訊股票作為年終獎勵，若今日收市價736.5元計算，價值約7.365萬元。騰訊的員工可以過肥年了。

有傳媒引述騰訊表示，去年在新冠疫情的嚴峻考驗下，公司員工積極投身於科技戰疫，助力各行業加速數字化轉型，促進經濟復甦，因此公司在今年年終獎中，對做出特別貢獻的員工授予一項「同心同行」獎，給予100股的一次性鼓勵。

據報稱，縱使入職未滿一年的員工也能獲得這份獎勵，甚至是去年12月才入職的員工也收到相關通知。

騰訊並非首次向員工派送股票。2017年7月，騰訊發行合計約1,787萬股新股，獎勵10,800名員工。2016年末，騰訊向每位員工授予每人300股騰訊股票，作為公司成立18周年的特別紀念；騰訊成立20周年的時候，騰訊也曾給每位員工發放100股。2015年7月10日，騰訊發行了約1,585萬股新股，獎勵5,839名員工。

早在2013年，騰訊就宣布將擴大股份獎勵範圍，由中高層向基層管理者擴展。同年，騰訊曾用7個月時間花2.77億元人民幣回購股份以獎勵員工。而2014年7月，騰訊控股也發公告稱，將發行約1,952萬股新股用於向近5,000名員工發獎勵，這些股份以最新股價計算，總值約23.85億元，以當時股價計算，平均每人可獲股權價值達38萬元。

騰訊是內地最大網路服務企業，不僅公司營收持續創新高，騰訊還是美團、拼多多、京東、快手最大股東。