渣打捐百萬元買食物福袋贈劏房戶｜溫多娜手記

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-02-08 19:42

渣打銀行表示，透過渣打香港150周年慈善基金繼續支持劏房戶，為合資格家庭送上新春食物福袋，期望在春節期間為基層市民送暖。

渣打香港春節期間再與社聯合作，透過該行慈善基金捐出100萬元購買食物福袋贈予劏房戶，加上渣打香港義工同事積極響應，自行捐贈食物至指定的非政府機構服務單位，料共5,000家庭受惠。

食物福袋的物資包括：香米（2公斤）、茄汁焗豆（1盒/1罐）、粟米湯（1罐）、豆豉鯪魚（1罐）、午餐肉（1罐）、曲奇（1罐）、糖果（1包）及利是封（1包）。渣打亞洲區行政總裁洪丕正、香港行政總裁禤惠儀及一眾渣打香港的管理層亦有參與準備及捐贈食物福袋。

洪丕正（左）、禤惠儀（右）準備食物福袋。

首階段派發已於上周完成，主要針對去年成功申請及已獲發「渣打社聯劏房住戶租金資助計劃」租金資助或居於劏房的學生資助處資助計劃之非綜援受助家庭。第二階段派發將由2月16日展開，對象會伸延至其他居住於劏房並有個別需要的家庭。

是次活動是渣打亞洲區農曆新年義工計劃的一部分，除香港外，渣打在亞洲的另外10個市場包括中國內地、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及越南等亦有舉辦不同的義工活動。