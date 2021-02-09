Bitcoin又再破頂　曾衝破47000美元　24小時超10萬人掃爆倉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-09 09:05

虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）再創新高，站上46,000美元關口，據Coindesk資料顯示，最新報46,780.83美元，升幅超過20%。

《每日經濟新聞》今日（9日）報道，比特幣家園網數據顯示，近24小時共有100,272人爆倉，爆倉資金達約62.89億元人民幣。

按比特幣最新價格計算，其總市值為8711.7億美元，大幅拋離Facebook的7,586.19億美元市值。

有分析師認為，在本輪上漲中，Tesla（特斯拉）行政總裁Elon Musk功不可沒。之前僅是將推特的簡介改為「Bitcoin」，就讓比特幣在短短一小時內上漲18%，而特斯拉在美國證券交易委員會（SEC）的最新文件中披露，已購買了價值15億美元的比特幣，這一消息讓比特幣應聲而漲，一小時內拉昇8%的漲幅。特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）提交的公吿顯示，未來將接受比特幣作為產品的付款方式。

與此同時，與加密貨幣相關的區塊鏈板塊亦狂漲。美股區塊鏈板塊盤前短線拉昇，2月8日盤前，美股區塊鏈板塊短線暴拉，其中第九城市（NCTY.US）一度漲超28%，Riot Blockchain（RIOT.US）漲超20%、Marathon Patent Group（MARA.US）漲超25%，嘉楠科技（CAN.US）漲19%，Bit Digital, Inc（BTBT.US）漲超24%。

另一方面，《華爾街見聞》報道，加拿大皇家銀行資本市場稱，蘋果（Apple）可能是下一家購買加密貨幣的公司，且應該將Apple Wallet發展成為一個加密貨幣交易所。

加拿大皇家銀行資本市場指出，如果將蘋果錢包開發成加密貨幣交易所，則可能會創造出巨大的增長市場。