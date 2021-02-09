PayMe推電子利市及WhatsApp新春貼圖　夥多間連鎖店推折扣優惠

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-09 11:25

滙豐旗下電子錢包PayMe應用程式以全新節日設計示人，連同獨家優惠和PayMeow農曆新年主題的WhatsApp貼圖，誠邀大家與親朋好友分享牛年祝福。

「派利市」乃農曆新年傳統習俗，隨著電子化生活成為新常態的一部份，PayMe推出了限時的農曆新年主題界面設計，增添新春氣氛。透過PayMe的P2P支付流程，用戶可以透過電子渠道向親友派發利市，同時加入個人化的字句送上窩心祝賀。在疫情下為保持社交距離，以電子方式派利市既方便快捷，又環保衛生。

PayMe夥拍6間熱門PayMe for Business商戶包括萬寧網上商店、Pacific Coffee、聖安娜餅店、Cath Kidston、Columbia，以及Go Wild。用戶只需於結帳時使用PayMe付款即可享獨家折扣。大家今日還可以留意PayMe應用程式的Discover Timeline頁面，掌握各項精彩禮遇！

PayMe更準備了一系列WhatsApp新春主題貼圖，PayMe的吉祥物化身成招財PayMeow，讓用戶向親友送上祝福，齊齊「潮拜」牛年。