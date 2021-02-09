劉鑾雄伉儷與劉鑾雄慈善基金　累計提供3500萬元支持本港電影業

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-09 15:35

自2020年初新型冠狀病毒疫情開始於全球肆虐，除了人命傷亡外亦對各行各業造成嚴重衝擊，香港電影業亦不能倖免。雖然月前本港疫情稍緩時，陸續有電影重新開拍，惟最近新一波疫情再次造成嚴重打擊，令電影業界再度接近停擺。

一向對香港電影工業非常支持的華人置業（0127）前主席劉鑾雄及其太太﹑人稱甘比的華置執行董事陳凱韻，再度為香港電影業界出力，將向天下一集團旗下公司開拍的五部本地製作電影投資1,500萬元，令到更多電影工作者可以重回崗位。

該五部本地製作電影當中，《送院途中》已經開拍，而第二部《馬拉松》 亦有望在三月或四月開鏡。劉鑾雄伉儷今次投資款額連同所得的任何收益，將經「劉鑾雄慈善基金」全數捐出作慈善用途。

劉鑾雄伉儷指出，是次投資1,500萬元，希望能夠幫助本地電影業界在疫情之下渡過難關，同時承諾在能力所及和用得其所的情況下，他們與「劉鑾雄慈善基金」將義不容辭地提供更大力的財政及其他支援。

事實上，「劉鑾雄慈善基金」於2020年5月，已向香港演藝人協會發起的 「香港電影工作者疫境支援計劃」捐出1,000萬元，在疫情期間緩解電影基層人員的困難。此外，「劉鑾雄慈善基金」於2018年7月向「鮮浪潮電影節」 捐贈了1,000萬元，以鼓勵及支持一班具潛質及有志從事電影工作的本地年輕創作人。連同是次投資，劉鑾雄伉儷及「劉鑾雄慈善基金」累計向電影業界貢獻3,500萬元。

劉鑾雄憶起50年代看電影往事

劉鑾雄自小已經熱愛觀賞電影，他憶述在戲院查票十分寬鬆的50年代，曾經試過與五個家人共用一張戲票，擠在小小的一個座位上看戲，到現在依然記憶猶新。對於現在電影業界面對困難的時候，他亦希望感恩圖報，略盡綿力幫忙。

天下一集團表示為香港電影業界出力是雙方的共同理念，該五部電影將會 充滿本地元素，亦會多起用本地新演員，在業界寒冬中為他們提供更多演出機 會。