歐冠昇任港交所CEO　首名外國人掌舵　馬時亨︰最好符合5大特質

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-09 18:55

港交所CEO人選塵埃落定！該所於今日﹙9日﹚收市後公布，摩根大通國際私人銀行主管歐冠昇（Nicolas Aguzin）將接任集團行政總裁，5月24日生效，成為港交所首名外國人掌舵手。

隨着中國經濟持續發展，在金融領域，港交所勢將繼續連接內地與國際，角色不言而喻。財經事務及庫務局前局長馬時亨，熟知香港金融市場，擁有豐富的財經知識和行政管理經驗，他認為，作為國際金融中心，港交所CEO要有國際視野，對金融市場運作熟悉，具大型機構管理經驗，而對中國有認識及有魄力，而歐冠昇似乎符合以上所有條件。

港交所（0388）前行政總裁李小加，去年12月卸任，他稱與歐冠昇是好朋友。﹙資料圖片﹚

在本港財金圈，歐冠昇知名度不算高，惟他來頭甚猛，也是李小加的好朋友。現年52歲的歐冠昇，畢業於著名的賓州大學沃頓商學院，現為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官。他為阿根廷藉，是香港永久性居民。

歐冠昇早於1990年加入摩根大通，過去30年曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩根大通 拉丁美洲首席執行官。

自李小加去年12月退任港交所CEO後，該職一直懸空。市場一度傳出五位熱門港交所CEO候選人，包括現為港交所代理行政總裁的戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、香港上達資本總裁翟普，以及加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin）。當時有報道指，港交所遴選委員會內部有分歧，分野在於繼任人應該側重於能夠給予內地信心，還是具有強勁的國際背景。

港交所新行政總裁將由摩根大通國際私人銀行主管Nicolas Aguzin擔任。﹙官網圖片﹚

馬時亨︰要擅於溝通 尤其與內地監管機構

今次，歐冠昇以「全新」姿態跑出，成為首位掌舵港交所的外國人，又能否給予內地信心？馬時亨接受《香港01》專訪時表示，相信委員會能夠選擇最好的人選。他認為，新舵手要與內地監管機構及金融機構可以溝通，但不認為外國人在這方面的能力一定弱，關鍵是否熟悉國情，又笑言「有啲外國人普通話叻過我，溝通沒有問題，但重點是要熟識內地情況。」

馬時亨續稱，作為港交所的舵手，最好能符合五個特質，分別是金融經驗豐富、熟識國際金融事務、可與內地監管機構溝通、有豐富的管理經驗，以及強勁的交際手腕。

他解釋，香港作為國際金融中心，港交所定位一定是國際化，集團行政總裁要懂得在中國與國際之間取得平衡。「首要條件是在金融界打滾一段時間，一定要對國際金融有認識，只熟識香港或中國都唔得」。以此聽來， 歐冠昇曾在摩通任職亞太區主席，並在香港工作了9年亦算是對中國有一定認識。

馬時亨認為，作為港交所的舵手，最好能符合五個特質。﹙資料圖片﹚

另外，馬時亨又稱，港交所作為香港的重要金融機構，不是一間普通上市公司，故舵手一定要有豐富的管理經驗，而且一定要擅於溝通，「港交所舵手經常要對外與人溝通，要懂得經營大機構對外形象。」