港交所委任Nicolas Aguzin為行政總裁　5月24日生效　為期3年

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-09 23:16

港交所﹙0388﹚宣布，歐冠昇（Alejandro Nicolas AGUZIN）由今年5月24日起出任集團行政總裁，為期3年至2024年5月23日止，有關委任待取得證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》第70條批准後才生效。

待取得該批准後，歐冠昇亦將出任董事會的當然成員，於2021年5月24日生效。

歐冠昇現年52歲，現為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官，並為該行資產及財富管理業務管理委員會成員。歐冠昇於1990年加入摩根大通，過去30年曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩根大通拉丁美洲首席執行官。歐冠昇持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

歐冠昇現年52歲，現為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官。﹙官方網頁圖片﹚，

董事會相信歐冠昇豐富的香港、中國内地、亞洲及國際經驗，以及對環球資本市場的深厚認識，有助繼續提升香港交易所的競爭力和促進香港獨特金融市場的持續增長和發展。歐冠昇具備金融領域專長，並擁有卓越的領導經驗、良好的地區及國際關係和國際視野，這些均是遴選過程中的重要考慮因素。此外，董事會相信歐冠昇的專長配合集團現有的技能將會相得益彰，有利於香港交易所繼續推進「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」這三大集團戰略。

鑑於歐冠昇的委任，戴志堅將於2021年5月23日退任香港交易所代理集團行政總裁及董事會當然成員。戴將繼續擔任香港交易所聯席總裁及首席營運總監。

董事會感謝戴志堅出任代理集團行政總裁以來對香港交易所的領導和勤勉盡責。

李小加︰歐冠昇是中國的好朋友

對於今次歐冠昇即將接任行政總裁一職，港交所前任行政總裁李小加表示：「冠昇（Nicolas）是我的一位好朋友，也是中國的好朋友，香港的好朋友。我相信他將成為一位優秀的香港交易所集團行政總裁。」

立法會金融服務界議員張華峰指出，對Nicolas Aguzin認識不多，難作出評論，但是認為若港交所董事會最終決定聘用一名外籍人士，相信港交所已知悉對方就中國經濟動向﹑官員作風，及對香港金融市場發展的認識。