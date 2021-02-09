Tesla掃百億比特幣　香港一堆概念股炒起　陳政深：買幣好過買股

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-09 19:37

Tesla（美：TSLA）本周一（8日）披露，今年1月累計斥資15億美元購入比特幣（Bitcoin），折合相當於116億港元。與此同時，Tesla宣佈將接受比特幣為支付方式之一。

Tesla投資比特幣的消息傳出後，比特幣價格持續拉升，單日勁漲超過兩成。根據Coindesk平臺報價顯示，比特幣價格高見48,226美元。

比特幣價格急升，香港市場卻沒有比特幣相關的交易所買賣基金，投資者欲買入比特幣，或只能直接從加密貨幣交易平台進行買賣。不過，每逢比特幣價格出現波動，香港便有「比特幣概念股」炒上炒落。到底這一些概念股如何受惠比特幣炒上？

火幣科技（1611）2020年的年報顯示，其主要收入來源來自能源相關及電動╱電子產品業務，以及技術解決方案業務。

火幣科技

其中一隻較為人熟知的火幣科技（1611），今日大漲超過兩成，表現媲美比特幣自身的漲幅。火幣網於2019年借殼上市，由桐成控股變更為火幣科技。火幣科技2020年的年報顯示，其主要收入來源來自能源相關及電動╱電子產品業務，以及技術解決方案業務。

管理層計劃透過火幣資產管理啟動並開展業務，其願景是消除傳統與虛擬資產投資之間的鴻溝，及向專業投資者提供綜合投資解決方案。火幣資產管理已於2020年7月31日獲得證監會頒發第4類及第9類牌照。

雖說火幣科技屬比特幣概念股之一，不過根據年報顯示，集團認為加密貨幣為一類無形資產，而截至2020年9月底的資產負債表，火幣科技並未持有任何無形資產。

火幣科技由去年底至今已經累漲1.5倍，股價由6.19元升至目前逾15元的水平。

BC科技集團

BC科技集團（0863）是一家投資控股公司，其主要廣告業務、商業園區管理服務、數字資產及區塊鏈平臺業務。其中，數字資產及區塊鏈平臺業務是其主要收入來源，佔主要業務整體的近七成。

作為數字資產及區塊鏈平台，BC科技集團的中期報告顯示，截王2020年6月底止，數字資產存貨的公平值達682萬元人民幣。

BC科技集團今年股價表現較為落後，1月幾乎跌足一整月，直至今日裂口高開，收復1月以來的跌幅。

栢能集團（1263）是一家從事顯示卡設計、製造、貿易的香港上市公司。假如對加密貨幣略有認識的投資者，都知道「挖礦」所需的工具少不了顯示卡。

栢能集團

栢能集團（1263）是一家從事顯示卡設計、製造、貿易的香港上市公司。假如對加密貨幣略有認識的投資者，都知道「挖礦」所需的工具少不了顯示卡。

栢能集團中期報告顯示，集團2020年上半年的收入錄得34.2億元，按年減少3.8%；其中圖像顯示卡收入下跌8.6%。即使收入下跌，圖像顯示卡仍然是栢能集團的收入來源，佔主要產品收入的75%。

不過，令人期待的是，栢能集團昨日（8日）發表盈利預喜，集團2020年全年股東應佔溢利不少於1.8億元，按年急升逾16倍，增長主要是由於年內對電腦及遊戲硬件之需求強勁。

栢能集團盈利預期大增，股價亦在短短一個多月拉升超過六成，今日更高見5元水平，創逾兩年新高。

雄岸科技

雄岸科技（1647）原本是一家在新加坡提供綜合樓宇服務的工程服務商。直至2018年5月，雄岸科技將業務擴展至區塊鏈領域，從事營運、維護及管理有關區塊鏈技術之數據中心，及其他高性能數據處理設施及設備。

根據集團2020年的中期報告，截至去年9月底止，雄岸科技來自區塊鏈技術開發及應用的收入達564.7萬坡元，佔整體收入的32%。當中，數字資產交易佔402萬坡元；數字資產存貨之公平值收益僅佔43.3萬坡元。

報告更提及到，集團於區塊鏈技術開發及應用業務之日常營運中收取比特幣，成功把握比特幣價格由2020年3月底約6,500美元，升至2020年9月的10,800美元。

雄岸科技今年表現跑贏不少其他概念股，股價由去年底的0.2元水平，拉升至近期高位0.84元，升幅高達3倍。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，若然投資者看好比特幣，其實應該直接在加密貨幣平台直接買賣比特幣。（路透社）

陳政深：看好比特幣不如直接買比特幣

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，若然投資者看好比特幣，其實應該直接在加密貨幣平台直接買賣比特幣，炒賣相關概念股並非可靠，因為個股本身存在公司自身的基本因素，並非單純跟隨比特幣走勢而上落。

他舉例指，若然投資者看好黃金及白銀，進取者可買入相關商品期貨，保守者則可買入相關ETF，甚至是實體黃金或白銀，無須單純看好金價上升而買入個股投資。

雖說個股存在基本因素，不過他認為部分受惠比特幣炒上的概念股，其價格反映「唔多講基本因素」。以火幣科技為例，市場憧憬集團可提供平台提供加密貨幣，但即使加密貨幣交投增加，又是否能夠帶動到收入。