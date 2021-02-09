預算案｜澳洲會計師公會料政府錄得3080億元財赤

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-09 20:35

本月24日將公布新一份財政預算案，有見及此，澳洲會計師公會促請預算案助紓緩財務負擔及支持經濟復甦。該會又預計，香港在2020至21財年將錄得約3,080億元的財政赤字。

派錢消費振興經濟 推抗疫基金助各行業

澳洲會計師公會大中華區分會會長陳銘嚴表示，為促進本港消費並刺激經濟，建議政府考慮為低收入者及因疫情而失業的人士，提供直接向八達通卡充值，用於本地消費的計劃。他建議，首次充值到個人八達通卡的金額為3,000港元，之後可每月充值3,000港元，為期六個月，總額為不超過18,000港元。

該會建議，政府可考慮推出第五輪防疫抗疫基金，並進行稅制改革，以支援中小企及受疫情重創的行業，例如餐飲、旅遊和酒店業。 防疫抗疫基金提供的支援可考慮直接向僱員提供，並以僱主不裁員為條件。

改善醫療健康系統

陳銘嚴表示，為增強香港醫療健康系統的彈性，建議政府考慮提供優惠稅率等激勵措施，以吸引和留住醫療健康或醫藥科技公司；向醫療健康和衛生設備開支引入超額稅務扣減；為線下醫療健康機構轉型至新型服務模式提供支援。

提升香港競爭力

此外，陳銘嚴提及到提升香港的競爭力且建議，政府可考慮撥出外匯基金的一部分資本，投資於包括基建在內的具戰略性和高潛力的項目。好處在於該類投資並非直接來自財政預算，從而有可能逐漸改善政府的預算狀況。

陳銘嚴建議政府考慮引入投資移民項目，專注於戰略行業的投資，如創新科技以及環境的可持續發展。又可考慮提供更多稅收優惠和補貼吸引人才來港，如對員工行使股票期權獲取的收益提供稅務優惠。