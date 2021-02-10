恒生指數高開320點　快手升近5%　騰訊升逾2%｜持續更新

撰文：張偉倫
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美股個別發展，納指再創收市新高，衝破萬四點關口，收市報14007 點，升20點。道指和標指向下，道指跌9點，收報31375點。標指跌4點，報3911點。中國昨日公布1月新增貸款3.58萬億元人民幣，創歷史新高。
【09:29】恒大汽車再創新高 三款新車發布
恒大汽車（0708）今日再創新高，高開13.4%，報55.9元。恒大汽車官方發佈恒馳7、恒馳8、恒馳9三款新車型。
【09:20】恒生指數高開320點
恒生指數高開320點，開報29796點。國指升123點，報11726點。騰訊（0700）高開2.5%，報759元。阿里巴巴（9988）升1.3%，報258.6元。美團（3690）升1.6%，開報415.6元，創歷史新高。小米（1810）升1.8%，報27.8元。
重磅藍籌方面，港交所（0388）升1.5%，報522元。友邦（1299）升1.3%，報103.4元。滙豐（0005）高開近2%，報42.5元。中移動（0941）高開逾1%，報47元。
上周上市的快手（1024）繼續破頂，今早高開4.6%，報366.8元。協鑫新能源（0451）配股後低開10%，報0.475元。