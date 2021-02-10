Bitcoin 7天暴漲1.2萬美元　過去一天又有近10萬人爆倉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-10 10:05

特斯拉（Tesla）表示，根據新政策總計對比特幣投資15億美元，預計在不久的將來開始接受比特幣作為支付產品的一種形式。消息一出，令近期本就強勢的比特幣再度在短時間內瘋狂拉漲。2月9日，比特幣一度衝破48,000美元關口，最高至48,025美元，續創歷史新高。

《每日經濟新聞》2月10日報道，Bitcoin（比特幣）強勢，比特幣家園網數據顯示，最近一週內，比特幣價格從35,600美元一線一路飆升至最高48,025美元，區間最大漲幅接近35%，其總市值也突破8,600億美元。以此計算，比特幣的總市值已經超越美股特斯拉，特斯拉在2月9日的最新收盤市值為8,153億美元。

持續強勢的比特幣，也讓做空比特幣的資金損失慘重。數據顯示，最近24小時內，共有97,430人遭遇爆倉，爆倉資金總額約為7.68億美元。

有意思的是，消息稱，在特斯拉披露狂買15億美元比特幣的1個月前，就已有自稱公司內部人士的Reddit用戶「曝光」了這項動作。

路透社消息稱，根據Reddit平台1月份的一篇帖子，一名自稱特斯拉內部人士的Reddit用戶（用戶名為TSLAinsider）似乎在一個月前就宣布了特斯拉購買比特幣的消息。該帖子稱，當時特斯拉已經購買了價值8億美元的比特幣。然而，這篇帖子在發佈時幾乎沒有引起什麼關注，上面的日期是1月2日。這篇帖子稱，「我是加州特斯拉研發部門的一名軟件開發人員，在過去的72小時裏，我們公司以33,142美元的平均價格購買了24,701個比特幣。」