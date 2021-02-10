中國再陷通縮　1月CPI按年下降0.3%　因春節錯月導致對比基數較高

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-10 10:19

中國國家統計局今日（10日）公布，中國2021年1月CPI按年下降0.3%，預期增長0%，前值增長0.2%。中國1月PPI按年增長0.3%，預期增長0.3%，前值下降0.4%。

數據顯示，2021年1月份，中國居民消費價格按年下降0.3%。其中，城市下降0.4%，農村下降0.1%；食品價格上漲1.6%，非食品價格下降0.8%；消費品價格下降0.1%，服務價格下降0.7%。1月份，中國居民消費價格按月上漲1.0%。其中，城市上漲1%，農村上漲1.1%；食品價格上漲4.1%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格上漲1.5%，服務價格上漲0.2%。

中國國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀2021年1月份CPI和PPI數據時稱，據測算，在2021年1月份0.3%的按年降幅中，2020年價格變動的翹尾影響約為-1.3個百分點，新漲價影響約為1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年下降0.3個百分點，主要受服務價格按年下降較多所致。

從按年看，PPI由2020年12月下降0.4%轉為2021年1月的上漲0.3%。其中，生產資料價格由上月下降0.5%轉為上漲0.5%；生活資料價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。主要行業中，價格漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲9.9%，擴大4.9個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲9.1%，擴大7.8個百分點。

中國國家統計局城市司負責人就價格指數基期輪換接受訊問時表示，在新基期，CPI調查將以真實準確為原則，穩步推進大數據的應用。一是進一步提高網絡交易數據佔比；二是逐步拓展商場、超市掃描數據的應用範圍；三是探索在部分類別使用行政記錄或企業電子經營記錄的路徑和方法；四是積極推動信息化配套建設。