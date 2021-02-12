牛年發大財！3專家派「利市」　沈大師推介呢隻股　具倍升潛力

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-12 09:00

每逢新春，除了小朋友希望收到利是之外，大朋友亦冀得到專家指點，覓得一隻「利市股」，以求來年賺得盤滿缽滿。

《香港01》找來三位專家，分別是有「沈大師」之稱、訊匯證券行政總裁沈振盈、香港股票分析師協會副主席郭思治「郭Sir」，以及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為大家帶來三隻「利市股」，實行「牛年發大財」！

過去「鼠年」的投資主題，離不開新經濟、新能源股。踏入牛年，「沈大師」沈振盈就推介一隻被標籤為「舊經濟」的內地電訊股中移動（0941）。

大師：中移動重回「合理估值」

去年美國政府將中移動、中電信等企業，列入禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」的行政令，加上資金熱炒新經濟股，令股價大跌。不過沈振盈認為，5G是內地當局的重點發展策略，在未來的業務、盈利水平上，均好強的增長動力。又認為，以目前大約6倍市盈率的估值去看，再向下跌的風險不大，而且股息率近7厘，對希望有穩定股息收入的投資者來說，可作為未來一年的持股。

因此估計，中移動於「牛年」，股價有望重點約100元水平的合理估值，以「鼠年」收市價47.45元計算，有高達1.1倍的潛在升幅。

郭Sir：阿里巴巴追落後

至於郭思治「郭Sir」，則繼續推介迎新經濟股。他帶來於「鼠年」被內地當局嚴查的阿里巴巴（9988）。阿里巴巴於「鼠年」，除了涉違反反壟斷外，旗下螞蟻集團去年底部署上市失利，上市前一刻遭中國監管當局剎停，人民銀行等介入，並要求重組螞蟻集團業務架構。

郭思治反而認為，目前阿里巴巴市盈率僅30多倍，落後於一眾新經濟股，一旦今年螞蟻集團可以重啟IPO，勢必刺激股價上升，因此認為，現價為買入水平，上望300元，並以245元為止蝕價。

溫傑：進取投資者可留意2812

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦推介科技股，不過卻是一隻名為三星中國龍網（2812）的交易所買賣基金（ETF）。

他指出，市場看好互聯網經濟，惟部分股份已有炒作，股價累升多日，若難以作出投資決定，可考慮購入ETF。由於三星中國龍網有近四成投資港股的科技企業，同時亦有投資美股及Ａ股，包括有傳即將回港第二上市的百度及拼多多等，三星中國龍網亦有投資。

不過他強調，這隻利市故只適合進取型的投資者，股價回落至24.5元水平可考慮分注吸納；若較買入價跌10至15%就應止蝕。

同場加映「沈大師」牛年預測：股市大上大落

「沈大師」沈振盈一向對玄學有研究，他表示，今年是「辛丑」，旺「金」，預料對金融業，包括整體投資市場有利。不過以「立春」的八字去看，今年本港經濟欠「財」，「財星好弱」，估計經濟不會有強勁復甦，股市出現大震盪，「急升急跌、大上大落的情況。」

他相信，港股於新曆二、三、四月會有調整，到七、八、九月才有新的高潮出現，又估計，今年本港仍受新冠疫情影響，下半年、特別是年尾，或再爆發疫情。