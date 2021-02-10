順豐王衛：與嘉里物流是深度合作而非收購 成功與否視乎小股東

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-10 14:24

順豐控股（深：002352）宣布，以每股18.8港元現金收購嘉里物流聯網（0636）的9.31億股，以取得51.5%股權。

順豐控股董事長王衛今日首次以廣東話出席記者招待會。他表示，外界理解是次要約行動為「收購」，但他認為是深度合作，是因為嘉里一方信任順豐、信任王衛，而將嘉里物流聯網的控股權放棄。他形容，未來的管理形式是「共管」，而非全由順豐管理。

雙方早於數年前已開始溝通

王衛指，雙方在三﹑四年前已經開始溝通，對嘉里物流的管理層有信心。但對於是次的要約，由於需要向獨立股東收購3.36億股，佔已發行股份約19%，王衛強調是次要約視乎小股東是否配合和支持。

王衛指出今次是順豐與嘉里深度合作，又指出未來的管理形式是「共管」，而非全由順豐管理。（翟梓謙攝）

順豐控股首席戰略官陳飛指，今次要約分為三部分構成，首先是順豐以每股18.8元收購嘉里物流聯網的51.5%股權；其次是嘉里物流聯網向嘉里控股出售135億元的倉儲資產，並將大部分金額作特別息用途，每股7.28元；同時嘉里物流聯網將向嘉里控股出售台灣所有業務。

嘉里物流聯網集團總裁馬榮楷指，是次出售7個貨倉予嘉里控股作為要約的一部分，是希望將嘉里物流改善為輕資產公司；而將台灣業務剝離，主要因為台灣對外資管制較嚴格，避免因此影響是次要約。

嘉里物流聯網主席郭孔華指，是次合作成功的話，將會讓嘉里物流聯網快速增強環球競爭力，以應付急速轉變的市場。

王衛表示未來嘉里物流會成為順豈的國際部，即中港澳以外地區由嘉里物流經營。（翟梓謙攝）

不認為兩者業務有重疊

對於今次的要約價連同特別息達每股26.08元，王衛認為相比嘉里物流聯網過去一段時間的股價表現更具吸引力，相信小股東會滿意。被問到為何雙方洽商三﹑四年才達成是次要約，王衛則笑言嘉里一方比較穩健，要觀察順豐及他本人一段時間，現在「人品過關」。

王衛提到，當順豐與嘉里物流聯網合作成功，嘉里物流將會充當順豐的「國際部」，意味中港澳以外的地區均以嘉里物流經營。他認為，中港澳區內兩者本身或許存有輕微的競爭關係，但整體物流市場龐大，不認為兩者業務有重疊問題。回應會否裁員，王衛直言「加人都嚟唔切，仲點裁？」。

作為大灣區航空的董事，王衛坦言日後會審視所有合作機會，自己充當橋樑，盡量製造合作機會。