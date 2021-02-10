諾輝健康（6606）傳超購逾4100倍　凍資額達8500億元｜新股IPO

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-10 18:00

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（6606）今日截止認購。據市場消息透露，該股認購人數超過107萬人，凍資額逾8,500億元，超額認購4,130倍，頂頭鎚飛共760張。

諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，發售7,659.8萬股，集資介乎17.39億至20.42億元。一手500股，入場費13,464.33元。該股預計2月18日掛牌。

諾煬健康目前擁有兩款已上市產品，以及兩款在研產品。視覺中國圖片）

中國首個且唯一獲批分子癌症篩查測試

諾輝健康旨在推進技術創新，並加快癌症篩查技術於中國的採用。該公司於2015年11月成立，是中國結直腸癌篩查市場的先行者。

根據弗若斯特沙利文，專有的非侵入性多靶點FIT-DNA測試－「常衛清」為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試，目標客戶為中國1.2億的結直腸癌高危人群，可讓用戶居家採集糞便樣本，避免施行具有侵入性的手術，同時取得較高測試靈敏度及特異性。

據招股書，中國結直腸癌篩查市場2019年為30億元人民幣，預期將於2030年進一步增加至198億元人民幣，複合年增長率為18.7%。

該公司目前擁有兩款已上市產品，以及兩款在研產品。已商業化的兩大家居結直腸癌篩查測試產品「常衛清」及「噗噗管」面對不同風險程度的目標人群。