數碼港初創逾10個開發項目　獲得政府5G技術計劃資助

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-10 22:05

數碼港於昨日（9日）聯同香港通訊業聯會合辦Cyberport Community Connect網上研討會，邀請了四家營運5G網絡的電訊服務營運商，包括香港電訊、SmarTone、中國移動（香港）及和記電訊（香港），聯同兩家數碼港初創企業，探討5G如何加快香港智慧城市的發展，特別是智慧生活和數碼娛樂方面的應用。

數碼港行政總裁任景信表示，要充份發揮5G的優勢，除了電訊商提供覆蓋完善的5G網絡，亦需要有效配合5G技術特性的應用方案。數碼港鼓勵初創企業開發適合不同行業的5G應用方案，亦樂見已經有超過10個由數碼港初創開發的項目，獲得政府5G技術先導資助計劃的資助，成功落地。

數碼港初創開發的項目如Formula Square開發的賽車電競遊戲，利用5G低時延、高速度的特性，實現玩家與賽道分隔兩地進行遊戲，以模型車駕駛艙的視角實時控制真實賽道上的實體模型車。此外，未來可以探討將駕駛艙的溫度、氣流和碰撞等，透過5G網絡傳輸到玩家的駕駛座，帶來更真實的體驗。

此外，已開發出多部5G機械人的數碼港初創Roborn指出，機械人除了內部運算，遇上周邊行人或物件，反應時間的要求很高，如果要緊急剎停，難以先將數據上傳雲端計算再作回應，因此5G邊緣計算的特性對機械人操作很重要。