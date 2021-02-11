比特幣｜瑞銀列三大因素　料Bitcoin不能成主流

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-11 10:35

在特斯拉（Tesla）宣佈購買價值15億美元比特幣﹙Bitcoin﹚後，這種加密貨幣的價格本週已暴漲逾20%。

特斯拉刺激似乎打開了閘門，很多人猜測將有更多公司進行效仿，將這種流行的加密貨幣作為他們資產負債表上的儲備。

綜合媒體報道，加拿大皇家銀行（RBC）的分析師就暗示，蘋果可能成為下一個接納比特幣的大公司。推特首席財務官2月10日表示，該公司也可能購買比特幣。

但全球最大財富管理公司瑞銀集團（UBS）警吿投資者，不要將比特幣近期的發展視為「主流時刻」。

特斯拉（Tesla）宣佈購買價值15億美元比特幣﹙Bitcoin﹚後，令幣價再衝上。﹙資料圖片﹚

瑞銀全球財富管理部門首席投資官馬克-海菲勒（Mark Haefele）在週二一份報吿中列舉了三大理由，說明為什麼投資者在投機比特幣之前要小心行事：

1． 加密貨幣不是貨幣

海菲勒寫道：「現代貨幣的基本功能是儲存價值。相比之下，比特幣供應量的不斷減少已經使「產生泡沫」成為其基本功能之一。

他補充稱：「如果一家企業增持歐元或其他主要貨幣，我們不會看到如此大規模的波動。某個個人可以對加密貨幣價格產生如此大的影響，削弱了人們對低流動性和高波動性的擔憂。我們認為這非但沒有提高加密貨幣的可信度，反而削弱了它的可信度。」

2． 「主流」看起來像炒作

海菲勒說：「儘管特斯拉可能會開始使用比特幣作為支付機制，但這與實際使用比特幣為產品定價或保留其收到的比特幣不同，這樣做才更像是將比特幣作為一種貨幣納入主流。」

他接著說：「我們還注意到尚未解決的監管風險，美國財長耶倫上月呼籲採取措施『遏制』加密貨幣，現在隨著標普500指數的投資者已非自願地增加了對加密貨幣波動的敞口，這種呼聲可能會越來越強烈。我們也懷疑，擁有內部支付生態系統和強大全球網絡的超大市值平臺是否會將其基礎設施拱手讓給不穩定、監管風險高的加密網絡。」

瑞銀全球財富管理部門首席投資官馬克-海菲勒，列三大因素 料Bitcoin不能成主流。﹙資料圖片﹚

3． 可持續性挫折

海菲勒說：「加密貨幣開採和管理可以在不提高生活水準的情況下增加碳排放，因為個人或團隊使用計算能力和專業軟件來生產比特幣和乙太坊。根據劍橋大學分析，比特幣挖礦耗費的能源相當於整個瑞士耗費的能源。」

「與此同時，8月份的另一項研究表明，比特幣的用電量被低估了，並發現該網絡「代表了當前全球數據中心用電量的近一半」。還有文件證明其被用於洗錢和逃稅，向重視ESG（環境、社會和企業治理）的投資者發出了警吿信號。我們不認為越來越多以可持續發展為導向的投資者能夠調和這些問題。」

海菲勒建議投資者不要直接購買比特幣，而是考慮金融科技股，「我們認為，這是一個可能為投資者帶來『下一件大事』的新興行業。」