牛年財運｜玄學家預測經濟前景　親解《地母經》詩文︰宜見好就收

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-15 11:29

大受疫情打擊的鼠年終於過去，踏入牛年，投資者最關心本港經濟能否揚眉吐氣，股市可否再上一層樓。《香港01》邀請在金融界打滾逾廿載，近十年主力研習玄學，主修子平八字的玄學家羅奇峰，以風水角度逐一拆解香港牛年（辛丑年）經濟局勢，作為另類參考指標。其中，連續兩年批中香港情況的《地母經》，預示今年香港經濟未必有大豐收，籲港人有收成時要見好就收，做到持盈保泰！

《地母經》批去年﹙庚子年﹚是「人民多暴卒」，應驗了新冠肺炎來襲，全球過百萬人因肺炎而死亡。（網上圖片）

通勝中《地母經》的卦文批去年﹙庚子年﹚是「人民多暴卒，春秋雖淹流，秋冬多饑渴，高田猶得半，晚稻無可割」，第一句已經應驗了新冠肺炎來襲，全球過百萬人因肺炎而死亡；加上之前批2019年（己亥年），「人民多橫起」，又「講中」社會運動，成為玄學界的焦點。

受疫情拖累，本港去年經濟受重創，實質GDP倒退6.1%，有記錄以來最差。不少專家已明言，經濟能否走出谷底，視乎疫情是否改善。

玄學家羅奇峰認為「疾病稍紛紛」若放在疫情上，可解作疾病放緩。（盧翊銘攝）

《地母經》預示「疾病稍紛紛」

對於這場天災，今年辛丑年《地母經》的詩文，又有没有啟示呢？就詩文稱︰「疾病稍紛紛，吳越桑麻好，荊襄米麥臻，春夏均甘雨，秋冬得十分，桑葉樹頭秀，蠶娘自喜忻，人民漸蘇息，六畜瘴逡巡。」羅奇峰認為若放在疫情上，可解作疾病放緩。「但今年（疫情）不會完全消失，反而會變風土病，類似甲型流感，但有疫苗下，大家習慣與它共存，亦看不到致命率會突然提高，但要小心夏天或會出現短暫反彈。」

地母曰提及「人民留一半」，意味香港經濟及股市仍有隱憂。（網上圖片）

「人民留一半」 籲見好就收

既然疫情有改善，是否代表香港經濟可以浴火重生呢？羅奇峰則有保留，他解釋，「地母曰」有一句補充說明──「辛丑牛為首，高低甚可憐。人民留一半，快活好桑田」須留心。羅奇峰指，「桑田」在古代指農作物、收成，放回現代，則可意味錢財、利潤，「人民留一半」意味香港經濟及股市有隱憂，尤其在股市上，即使全球放水、資金充裕，都要懂得「見好就收」，有利潤時要減磅，勿過度槓桿。

《皇極經世》今年卦象是「山火賁」，外實內虛。（網上圖片）

他同時援引講述易學象數的《皇極經世》來支持對股市表現的預測。《皇極經世》去年的卦象是「地火明夷」，即是太陽在地下，全世界都黑暗，有「萬馬齊暗」之兆，故去年全世界都有災劫，是十分動蕩的一年。羅奇峰續解釋，今年卦象則為「山火賁﹙音︰秘﹚」，賁者，主外表裝飾化妝，「內裡仍係虛」。而且，「賁者，主亨，小利有所往」，意味小利可以，大收成時機未至。

羅奇峰以香港回歸的一刻作為香港的出生時辰八字，點評其八字及流年。（論八字截圖）

香港「犯太歲」 表現或跑輸全球

至於香港整體運程，羅奇峰指出，以香港97年回歸中國一刻的時間作定位，八字是「丁丑年、丙午月、甲辰日、甲子時」，由於生於夏天「甲木」，加上原局火勢甚旺，出現「火炎木燥」的局面，「一個八字木多火旺，都會出現較為反叛、頑皮的性格，這正正切合我們看到香港回歸以來所見的現象。」

羅奇峰續稱，正因為「火炎木燥」，香港極需要水來「生木及尅火」，當火勢太旺時，亦須要配合「濕土」為燥局降溫。翻查香港八字，「日柱」（甲辰日）所見的「辰土」，正正是「濕土」，「出生」﹙回歸﹚ 的時間（甲子時）又見子水，令香港可以達到生木及尅火。」因此，香港過去時間就算面對不同困境，總能出現危化為機的情況。

1997出世的香港屬牛，今年犯太歲，流年不順。（資料圖片）

至於香港流年運勢，羅奇峰指出，今年是辛（屬金）丑（屬土）年，出現土生金之象，有用神受制的情況，對香港稍為不利。再者，今年是牛年，1997丁丑年出世的香港屬牛，因而犯太歲，「所以今年即使疫情有所緩和，全球情況有明顯改善迎來反彈，香港卻只能是大病初癒、休養生息的情況，要回到昔日美好光景時機未至。」言之下意，在全球經濟迎來復甦之時，香港或有機會跑輸大市。