先瑞達醫療申港上市　摩根士丹利、中金任聯席保薦人｜新股IPO

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-11 17:07

先瑞達醫療科技控股申請在港交所主板上市，摩根士丹利和中金公司為聯席保薦人。

先瑞達是一間中國介入醫療器械企業，專注於提供血管疾病的「介入無植入及血栓抽吸導管」治療方案。於2016年，公司開發並推出中國首款外周DCB（藥物塗層球囊領域）產品，領先第二名約四年的時間，以2020年收入計，公司在中國外周DCB市場的市場份額超過86.9%，佔據主導地位。

公司第二款DCB產品於2019年獲FDA指定為「突破性器械」，並於2020年12月獲NMPA批准，成為全球首款（截至2021年2月1日為僅有的一款）基於多中心隨機對照臨床試驗結果獲監管批准的膝下（BTK）DCB產品。

公司正在組建一個全面的產品管線，截至最新，共有24個處於不同開發階段的在研產品。

管理層醫械行業擁近30年經驗

董事會主席李靜現年49歲，招股書顯示，在醫療器械行業擁有逾27年經驗，於2006年4月至2008年3月期間，其擔任Invatec中國區負責人，該公司主要研發及生產心臟、外周及神經介入器械，隨後被美敦力（美：MDT）收購。

首席運營官Silvio Rudolf SCHAFFNER在醫療器械行業擁有超過28年的經驗，曾擔任Invatec的董事總經理及法律代表，在骨科植入及血管介入領域擁有多項專利。