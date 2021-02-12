末日博士魯賓尼：SEC應向馬斯克就Bitcoin問題進行調查

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-12 18:48

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉（Tesla）投資比特幣之前發佈的有關Bitcoin（比特幣）的推文（Twitter）是一種市場操縱行為，被稱為「末日博士」的知名經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）表示，美國證券交易委員會（SEC）應該對馬斯克進行調查。

比特幣今日再創新高，曾高見48,925美元。

綜合《騰訊》、《新浪網》報道，魯比尼表示：「首先是個人持有比特幣頭寸，推高價格，然後說特斯拉已經投資了。這是不負責任的，是市場操縱。證券交易委員會應該調查那些對市場有影響並操縱資產價格的人。這也是犯罪行為。」

稱加密貨幣為投機性資產泡沫

魯比尼一直是加密貨幣直言不諱的批評者，經常將該行業稱為「投機性資產泡沫」。

這位紐約大學經濟學家10日還發表了一篇評論文章，稱比特幣的基本價值是負面的，因為其挖掘和處理正在損害環境。

特斯拉2月8日宣佈購買約15億美元比特幣后，萬事達卡（MasterCard）和紐約梅隆銀行（BNY Mellon）也成為比特幣最新玩家。

萬事達10日宣布，計劃2021年晚些時候在其支付網絡上允許某些數字貨幣的交易。紐約梅隆銀行11日隨即稱，將為機構客戶提供持有、轉讓、發行比特幣及其他加密貨幣的服務。

紐約梅隆銀行在一份聲明中表示，數字貨幣正在成為主流，客戶對該資產的需求正不斷增長，隨着技術逐步成熟，監管更加清晰，該行認為也面對一個巨大的機會，將他們的服務拓展至這一新興領域。紐約梅隆銀行是美國曆史最悠久的銀行、全球最大資產管理公司之一，也是最新一家表示支持虛擬貨幣的大型金融公司。

Tesla投資15億美元比特幣

事實上，在特斯拉2021年2月8日宣佈投資15億美元購買比特幣之前，馬斯克1月底在他的推特簡介改成了比特幣，併發了一條神秘推文，「回想起來，這是不可避免的」。受此推動，比特幣當天一度暴漲18%。

2020年12月，馬斯克還發佈了一個明確的表情包，暗示他想購買比特幣，這也引發了比特幣的上漲。

專家表示，馬斯克可能會受到SEC調查。SEC可能會質疑馬斯克通過社交媒體推動比特幣價格飆升時，特斯拉是否已經購買了比特幣。