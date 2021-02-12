內媒稱海航重組方案落實　將引入新戰略投資者　原股東權益將清零

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-12 18:50

海航集團及旗下超過60間首批被申請破產重整的企業，於年三十（11日）收到海南省高級人民法院的受理重整的民事裁定書，意味歷時一年的風險化解方案會在農曆新年後實施。

據《第一財經》報道，法院已指家海航集團清算組擔任公司管理人，第一次債權人會議將於4月12日上午以網絡方式舉行。

今次獲得法院受理的60多家企業，正是在上月29日海航集團及旗下3家A股上市公司海航控股﹑海航基礎及供銷大集發布公告，宣布被債權人申請破產重整的企業。

報道指出60多家公司的債務，等同海航集團總體債務約60%；若有關債務能解決，海航集團整體債務可化解一半。

大多數債權人同意方案是可行

接近工作組人士透露，現時風險化解方案已獲得相關部門對破產重整思路的理解及支持，並向絕大部份債權機構進行介紹，包括債務清償等方案設置，已取得80%以上的債權人同意，被認為是切實可行的實施方案，惟具體協議的簽署仍有待法院受理。進入破產重整的司法程序後，會按照司法相關流程進行投票確認。

法院受理重整申請後，管理人可著手戰略投資者招募及談判工作。通過引入新的戰略投資者，為海航發展帶來新資金支持，原有股東權益將調整清零，即海航集團的原有股東會失去在公司的股權。